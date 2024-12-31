beklenen iPhone SE 4, 500 doların altında fiyatıyla geliyor
Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4’ü 2024’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kendi geliştirdiği Centauri 5G modemiyle donatılan cihaz, güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.
Apple, yeni uygun fiyatlı modeli iPhone SE 4’ü 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, cihazın fiyatı 500 doların altında olacak. Apple’ın kendi geliştirdiği 5G modemi "Centauri" ile donatılan iPhone SE 4, fiyat-performans açısından kullanıcıların dikkatini çekecek.
YENİ FİYAT-PERFORMANS MODELİ
iPhone SE 4, Apple’ın uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. 500 doların altındaki fiyatıyla dikkat çeken cihaz, iPhone SE 3’ün 429 dolarlık lansman fiyatından daha pahalı olsa da birçok üst düzey özelliği bir arada sunacak.
Cihazın özellikleri arasında 6.06 inçlik OLED ekran, A18 yongası ve 8GB RAM bulunuyor. Ayrıca, A18’in geliştirilmiş Neural Engine’i sayesinde, Apple Intelligence destekli üretken yapay zeka uygulamalarıyla gelişmiş kullanıcı deneyimi sağlanacak. Metin oluşturma, görsel işleme ve gelişmiş Siri yetenekleri bu özelliklerden sadece birkaçı.
CENTAURI 5G MODEMİ VE GENİŞ KULLANICI KİTLESİ
Apple, Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında iPhone SE 4’te kendi ürettiği Centauri 5G modemi kullanacak. Bu yenilik, hem maliyetleri düşürecek hem de cihazın rekabetçi fiyatla piyasaya sunulmasını sağlayacak. Bu sayede, Apple’ın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.
IPHONE SE 4 İLE APPLE ZİRVEYE OYNUYOR
iPhone SE 4’ün rekabetçi fiyatıyla 2024’te piyasaya çıkması, Apple’ın 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşma hedefini destekleyecek. Gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve uygun fiyat politikasıyla iPhone SE 4, teknoloji dünyasında büyük ses getirecek.
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