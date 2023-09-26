Uyku rutinini iyileştiren ağız bantlama trendine bilim ne diyor?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:02

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:02

TikTok ya da YouTube üzerinden bazı popüler akımlar ortaya çıkıyor. Kullanıcıların bazıları burada gördükleri bazıları da çok sağlıksız olan adımları takip ederek sorunlar yaşayabiliyor. Çocukların da dahil olduğu trendler çeşitleniyorken, bu sıralar TikTok'ta yeni bir akım filizlenmeye başladı.

Uyurken ağzı bantlamayı içeren yeni TikTok akımı sayesinde kullanıcılar çok daha iyi uyuduklarını söylüyor. Bir gece trendi olarak ortaya çıkan bu akım, bilim insanları henüz konu hakkında klinik bir araştırma yapmadı ancak sonuçlar oldukça şüpheli.

Söz konusu akım temelde insanların uyurken burunlarından nefes almasına odaklanıyor. Uyumadan önce ağızlarını bantlayan bu kişiler, uyurken ağızlarından nefes almak yerine burunlarından alıyor ve çok daha deliksiz bir uyku çektiklerini söylüyor.

Ağzından nefes alarak uyuyan kişiler sabah uyandıklarında ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı yaşayabiliyor.

Bunlardan birisi olan Zack Ford, septum deviasyonu operasyonu geçirdikten sonra burnundan nefes almakta zorlanmadığını ancak geceleri uyurken ağzından nefes almaya devam ettiği için sabahları iyi uyanamadığı için söz konusu 'ağız bantlama' trendine katılmış. Bunu doktoruna danıştıktan sonra yaklaşık 1 ay deneyen Ford, son zamanlarda en iyi uykularını geçirdiğini söylüyor.

Bu akımın aynı zamanda iyi bir uyku çekmenin yanında bazı diş ve ağız sağlığı sorunlarını da çözdüğü düşünülüyor. Örneğin bazı kişilerde bulunan diş gıcırdatma, kötü ağız kokusu ve horlama gibi problemlerin ağız bantlamayla çözüldüğü söyleniyor.

Diş hekimi Jonathan Quigley, 23 Haziran'da konu hakkında bir yazı kaleme aldı. Burada henüz bu çözümün işe yaradığını destekleyecek çok az verinin bulunduğunu ve bunu hastalara tavsiye etmeden önce klinik çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyor.

AĞIZ BANTLAMAK UYKUYU İYİLEŞTİREBİLİR Mİ?

Konu hakkında bazı kanıtlar mevcut. Bu kanıtlara göre ağzı bantlayarak uyumak, uyku apnesi gibi bazı rahatsızlıkların önüne geçebiliyor. Daha önce gece ağız açık uyumanın önüne geçmek adına bazı cihazların kullanılabileceğine yönelik yöntemler ortaya atılmıştı.

Utah Üniversitesinde ilgili birimdeki doktorlar, uyku apnesi yaşayan hastaların uyurken ağızlarını kapatmayı sağlayan bir cihazla sorunu aştıklarını söylemişti. Burada pozitif hava yolu basıncı veya CPAP tedavisi sırasında ağızlarını kapalı tutmalarına yardımcı olmak için çene kayışları kullanıldı.

Göğüs hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda uyku üzerine çalışmalar yapan Krishna Sundar, insanları bazen rahatsız eden bu çene kayışları yerine küçük bir bant ile bu işi çözebileceklerini düşünüyor. Ancak konu hakkında daha fazla verinin oluşması gerektiğine inanıyor.

Bir diğer yandan insanların uyurken burunlarının tıkanması ve ağızdan nefes almaya başlamasının farklı durumları doğurabileceği aktarılıyor.

Konu hakkında hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada uyurken ağzından nefes alan kişilerin hava akışı sebebiyle dudaklarının kuruduğu ve birbirine yapıştığı bir durumdan bahsediliyor. Ağızdan hala nefes almaya çalışan kişinin bu sefer yanakları şişmeye başlıyor ve bilim insanlarının mouth puffing yani ağız şişirme dediği bir durum ortaya çıkıyor. Gözlenen sorunun tehlikeli olmadığı söyleniyor ancak bu uyuyan kişiyi bir süre sonra uyandırabiliyor.

2015 yılında yapılan bir araştırmada ise bu yöntemin ağza yerleştirilen yama gibi bir cihazla hafif uyku apnesi ve horlamanın tedavi edilmesine katkı sunduğu ortaya çıktı. Geçen yıllarda 30 kişilik katılımcıyla benzer bir çalışma yapıldı ancak veriler yorum yapmaya yetecek kadar fazla değil.

Bu TikTok akımını denemenin şimdilik bir zararı yok gibi görünüyor ancak uzmanlar böyle bir şeyi denemeden önce hastaların doktorlara danışması gerektiğini söylüyor.