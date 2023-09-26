Bilim dünyasını karıştıran 'Hitler böceği'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:45

Neonazilerin yasa dışı şekilde topladığı Anophthalmus hitleri böceğinin soyu tükenme tehlikesine girince, bazı bilim insanları böceğin adının değiştirilmesini talep etti.

Kanada'daki Winnipeg Üniversitesi'nden antropolog Mirjana Roksandic, "Bu masum bir böcek. Neden adını değiştirip bu böceğin yasa dışı şekilde alınıp satılmasına bir son vermiyoruz?" dedi.

HİTLER BÖCEĞİ 1933 YILINDA BULUNMUŞTU

Anophthalmus hitleri, Avusturyalı mühendis ve amatör böcekbilimci Oskar Scheibel tarafından Slovenya'da 1933'te bulunmuştu. Böcekle ilgili tartışma, bilim literatüründe benzer diğer vakaları da yeniden gündeme getirdi.

İtalya'da Ulusal Faşist Parti'nin lideri Benito Mussolini'nin adı, Libya'da bulunan Hypopta mussolinii kelebeğine; Britanyalı köleci ve plantasyon sahibi George Hibbert'in adı da Hibbertia bitkisine verilmişti.

Öte yandan tüm hayvan türlerinin adına onay veren ve kaydını tutan Uluslararası Zooloji İsimlendirme Komisyonu (ICZN), ad değiştirme taleplerine sıcak bakmıyor.

Komisyonun ocakta yayımladığı makalede, araştırmacılar arasında kafa karışıklığı yaratabileceği ve literatürdeki istikrarı bozacağı nedeniyle bu isimlerin değiştirilmesinin uygun olmadığı ileri sürülmüştü.

Ancak hakemli bilimsel dergi Zoological Journal of the Linnean Society'de ağustosta yayımlanan makaledeyse bazı bilim insanları, bunun geçerli bir sebep olmadığını savunmuştu.

Brezilya'daki Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden böcekbilimci Marcos Raposo, "Sosyal adalet yerine istikrara öncelik verilmesi kabul edilemez" demişti.