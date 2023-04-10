Uykusuzluk trafik kazası riskini 2 kat arttırıyor

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:35

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:35

Günümüzde trafik kazalarının beşte biri yorgunluk nedeniyle yaşanıyor. Sürücülerdeki yorgunluğun en temel nedenlerinden birisi ise yeterince uyku almamak olarak görülebiliyor.

Peki, uyku süresi gerçekten trafik kazalarını etkiliyor mu?

CQUniversity ‘den Madeline Sprajcer ve Drew Manson, bugüne kadar yapılan 61 araştırmayı inceleyerek az uykunun kazalardaki etkisini gösterdi.

4-5 SAAT UYUMAK KAZA RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR

Webtekno'nun aktardığı araştırmalardan elde edilen veriler, son 24 saatte 4-5 saat uyku uyumanın kaza riskini 2 kat artırdığını ortaya koydu.

Ayrıca kaybedilen her 1 saatlik uyku süresiyle bu riskin arttığı ifade edildi. Öyle ki bazı araştırmalarda 0-4 saat arası uykunun kaza riskini 15 kata kadar artırdığına dair ifadeler görüldü.

Tabii yorgunluğun önüne geçmek için kişileri bir şekilde uykusuzluğa karşı caydıracak bir ceza uygulaması imkansıza yakın. Nitekim, uykusuzluğun ardındaki nedenler de fazlasıyla değişken olabiliyor. Bu durumda yapılabilecek en temel şey kişilerin bireysel olarak sorumlu davranmaları.

Araştırma, Nature and Science of Sleep'te yayınlandı.