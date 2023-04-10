Uykusuzluk trafik kazası riskini 2 kat arttırıyor

Bilim insanları, uykusuzluğun trafik kazalarındaki etkisini somut bir şekilde ortaya koydu. 4-5 saat uyumak bile kaza riskini çok yüksek oranda artırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:35
Uykusuzluk trafik kazası riskini 2 kat arttırıyor
Abone Ol google-news

Günümüzde trafik kazalarının beşte biri yorgunluk nedeniyle yaşanıyor. Sürücülerdeki yorgunluğun en temel nedenlerinden birisi ise yeterince uyku almamak olarak görülebiliyor.

Peki, uyku süresi gerçekten trafik kazalarını etkiliyor mu?

CQUniversity ‘den Madeline Sprajcer ve Drew Manson, bugüne kadar yapılan 61 araştırmayı inceleyerek az uykunun kazalardaki etkisini gösterdi.

4-5 SAAT UYUMAK KAZA RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR

Webtekno'nun aktardığı araştırmalardan elde edilen veriler, son 24 saatte 4-5 saat uyku uyumanın kaza riskini 2 kat artırdığını ortaya koydu.

Ayrıca kaybedilen her 1 saatlik uyku süresiyle bu riskin arttığı ifade edildi. Öyle ki bazı araştırmalarda 0-4 saat arası uykunun kaza riskini 15 kata kadar artırdığına dair ifadeler görüldü.

Tabii yorgunluğun önüne geçmek için kişileri bir şekilde uykusuzluğa karşı caydıracak bir ceza uygulaması imkansıza yakın. Nitekim, uykusuzluğun ardındaki nedenler de fazlasıyla değişken olabiliyor. Bu durumda yapılabilecek en temel şey kişilerin bireysel olarak sorumlu davranmaları.

Araştırma, Nature and Science of Sleep'te yayınlandı.


bilim bilimsel araştırma bilimsel çalışma bilimsel çalışmalar bilimsel gelişmeler trafik kazaları

İlgili Haberler

'Uykusuzluk' kadınlarda iki kat fazla görülüyor

'Uykusuzluk' kadınlarda iki kat fazla görülüyor
Uykusuzluk çekenler dikkat! Nedeni vitamin eksikliği olabilir...

Uykusuzluk çekenler dikkat! Nedeni vitamin eksikliği olabilir...

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler