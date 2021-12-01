Uzay elmasları Elon Musk'ın aracıyla Dünya'ya getirilecek
Uzaya gönderilmiş çeşitli eşyaların ve nesnelerin satışıyla ilgilenen Britanyalı firma Space Collective, "uzay elmaslarını" piyasaya sürdü.
2022’de uzaya gönderileceği belirtilen ve şimdiden satışa çıkarılan elmasların fiyatı 2 bin 500 ve 45 bin dolar arasında değişiyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 6 ay kalması planlanan elmaslar, Elon Musk’ın uzay firması SpaceX’in Crew Dragon aracıyla Dünya’ya geri getirilecek.
Müşterilerin satın aldığı elmasların tanınabilmesi için lazerle işaretleneceği bildirildi. Elmaslar, NASA’nın UUİ’ye yönelik kargo görevlerini yerine getiren uzay firması Aegis Aerospace ortaklığında uzay istasyonuna gönderilecek.
Uzay firmasının 6. kargo görevinde uzaya fırlatacağı elmaslar 6 ay boyunca UUİ’nin laboratuvarındaki bilimsel deneylerde kullanılacak. The Space Collective’in açıklamasına göre elmaslar, gezegenin etrafında 6 bin kez dönmüş olacak.
The Space Collective'de görev alan Richard Garner, "Ekim 2022'de Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi planlanan gerçek bir uzay elmasıyla yıldızların armağanını verin!" açıklamasında bulundu.
Firma elmasların yanı sıra aile fotoğraflarını da yörüngeye göndermeyi planlıyor. 499 dolar karşılığında 100 dijital görüntü kabul edilecek.
Garner, "Fotoğraflar aşırı uzay ortamına uygun olmalı. Bu yüzden belirli bir kağıt türü ve mürekkep kullanmamız gerekiyor çünkü çoğu kağıt ve mürekkep bu yolculukta hayatta kalamaz" dedi.
Elmas ve fotoğraf siparişlerinin mart sonuna kadar tamamlanacağını aktaran Garner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fotoğrafınızı uzaya gönderme hizmetimizle ailenizi, arkadaşlarınızı ve hatta evcil hayvanlarınızı 6 aylık bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu’na yollayın!"
Kaynak: Independent Türkçe
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