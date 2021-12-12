Uzay görevlerinde yiyecek sorununu çözebilir: İlk ürünler toplandı

12 Aralık 2021 Pazar, 00:00

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) iş birliği ile Antarktika’da bir serada, 4 yıldır uzay görevlerinde ihtiyaç duyulan besinleri yetiştirebilecek teknolojiler test ediliyor.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin Antartika’daki araştırma istasyonu olan Neumayer Station 3’ün bir parçası olan EDEN ISS adlı serada, bu yıl çok çeşitli bitkiler üretildi. Toprak ve doğal ışık olmadan bol miktarda yeşillik, sebze ve baharat üretilmesi, gelecekteki uzay görevleri için umut vaat ediyor.

MAHSULLERİN BİR KISMI TOPLANDI

Webtekno'da yer alan habere göre, Uzay serasında bitkiler tamamen topraksız ve "aeroponik" adlı bir teknik ile yetiştiriliyor. Bu teknikte havada asılı olan bitkilerin ihtiyacı olan besinler, bitkilerin köklerine zengin içeriğe sahip bir çözeltinin püskürtülmesiyle aktarılıyor.

Sera, Antarktika kışının tamamen karanlık geçen dokuz haftası boyunca da çalışması gerektiği için tamamen yapay olarak aydınlatılıyor. İstasyonda bu yıl görev alan NASA bilim insanı Jess Bunchek, bir gün Ay ve Mars’taki kaşifleri besleyebilecek teknolojileri test etmek için tasarlanan yüksek teknolojili seraya çeşitli sebze ve yeşillik ekmişti. Bu yıl brokoli, karnabahar, alabaş, pazı, biber, domates, salatalık, marul ve çeşitli baharatlar üretildi. Bunchek, serada yetişen mahsullerin bir kısmını topladı.

"ÇOK İYİ BÜYÜDÜ"

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nin EDEN ISS proje lideri Daniel Schubert, “Daha önce EDEN ISS ile hiç bu kadar farklı sebze ve bitki çeşidi yetiştirememiştik. 2030 yılına kadar gerçek bir ay serası inşa etmek için kullanıma hazır bir tasarıma sahip olacağımızı umuyorum” dedi.

NASA botanikçisi Jess Bunches, “Ürünler şimdiye kadar çok iyi büyüdü. EDEN ISS bu açıdan benzersiz ve ufuk açıcı. Sistem performansı, bitki sağlığı ve üretimi, çevre ve bitki mikrobiyolojisi, gıda güvenliği, beslenme, ekip psikolojisi, güç ve su gibi gerekli koşullar hakkında veri topluyoruz” ifadelerini kullandı.