Uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak
İlk olarak 2018’de fırlatılması planlanan, ancak önce teknik zorluklar ardından da Covid-19 salgını nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu’nun yolculuğu başladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi , James Webb Uzay Teleskobu’nun Fransız Guyanası’nda bulunan Uzay Üssü’nden Ariane 5 roketi ile uzaya fırlattı.
Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb Teleskobu’nun fırlatılma anı NASA’nın web sitesi üzerinden canlı yayınla verildi.
Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak.
Webb Telekosbu’nun, güneş sistemiyle soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi bekleniyor.
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