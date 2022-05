Uzaya gitmek için hangi şartlar aranıyor? Erdoğan duyurmuştu; işte uzaya gidecek Türk vatandaşında aranan şartlar

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yolculuğunun başladığını, bir Türk vatandaşının da uzaya gönderileceğini söyledi. Erdoğan, "Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK, UZAY YOLCULUĞU BAŞVURU EKRANI AÇTI

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) uzay yolculuğuna başvurmak isteyenler için bir başvuru ekranı devreye aldı. TC Kimlik No ile kayıt olunan sistemde, uzay yolculuğuna katılmak isteyenlerde aranan şartlar ve ayrıntılara yer verildi.

TÜBİTAK'ın başvuru ekranında iş tanımı ve özellikleri için şu ifadelere yer verildi:

"Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir."

TÜBİTAK bu program kapsamında istihtam edilecek kişi sayısını 2 olarak açıklarken, bu personellerin Ankara'da görev yapacağı bilgisini verdi.

UZAYA GİDECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Kurum, ilanın devamında uzaya gidecek adaylarda aranacak şartlara yer verdi.

Uzaya gidecek adaylarda aranan şartlar şöyle listelendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak





23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak





Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak





Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak





Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak





İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)



Sınav Türü KPDS YDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT CPE Sınav Puanı 90 101 251 604 B

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

CPE: Certificate of Proficiency in English

Aşağıdaki beden ölçülerini sağlıyor olmak



Numara Ölçü Minimum Değer

(Dâhil) Maksimum Değer

(Dâhil) 1 Boy Uzunluğu (Ayakta) (cm) 149.5 190.5 2 Oturma boy uzunluğu (Sandalyede dik pozisyonda,

sandalye oturma düzleminden başucuna kadar)(cm) 78.2 101.3 3 Kilo (kg) 43 110

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak





Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak





Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak





Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak





Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak





Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek)





Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak





Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak





Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak





Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak





İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak





Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak





Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak





Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak





Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak





Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak





Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak





İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak





Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak





Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak





Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Diğer Kriterler:

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak





Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak için www.uzaya.gov.tr adresinden Başvuru Sistemi'ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'e kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi'ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecektir.

Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl TUA'da mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.