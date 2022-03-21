Uzaya giden ilk insanın adı o etkinlikten çıkarıldı
Uzay Vakfı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle bağış toplama etkinliğinden uzaya giden ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in adını çıkardı.
Uzay Vakfı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle bağış toplama etkinliğinden uzaya giden ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in adını çıkardı.
Gelen tepkilerin ardından silinen notta Uzay Vakfı, "dünyadaki mevcut olaylar nedeniyle 'Yuri'nin Gecesi' isimli etkinliğinin adını 'Uzay Kutlaması: Bir Sonraki Adımı Keşfedin' olarak değiştirdiğini" yazdı.
Uzay Sempozyumu'nda yapılacak bağış toplama etkinliğinin içeriğinin değişmeyeceği, sadece adının değişeceği belirtildi.
Bazı Twitter kullanıcıları, hem Rusya'nın saldırısı hem de Uzay Vakfı'nın kararına tepki olarak Gagarin'in, "Dünya'ya uzaktan baktığınızda çatışmalar için çok küçük, işbirliği içinse yeterince büyük olduğunu fark ediyorsunuz" sözlerini paylaştı.
1968 yılında ölen Gagarin sadece Rusya'da değil, eski Sovyet cumhuriyetlerinde farklı etkinliklerle anılıyor ve tüm dünyada uzay yolculuğu tarihinin en önemli figürlerinden biri kabul ediliyor
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