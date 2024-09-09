Uzayda mahsur kalan astronotlar geri dönemedi!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 01:44

Güncelleme: 09.09.2024 - 01:44

Bir süredir gündemde yerini koruyan uzayda kalan astronotların dönüş tarihi şubat olarak açıklanmıştı. Bunun akabinde mürettebatsız gezegene dönen Boeing Starliner uzay aracı, hakkında NASA'dan yeni açıklama geldi. Aracın Dünya'ya dönüşünün başarıyla gerçekleştiğini duyuran yetkililer, NASA astronotları olan Barry “Butch” Wilmore'un ve Suni Williams'ın 2025 yılının ilk aylarında kadar uzayda kalacağını aktardı.

ASTRONOTLAR DAHA UZAYDA KALACAK

NASA, inişi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yetkililer bu uçuşla ilgili 'NASA için önemli bir test uçuşuydu' açıklamasını da yaptı.

Washington'daki bulunan NASA Genel Merkezi'nde Uzay Operasyonları'nda yönetici yardımcısı olan Ken Bowersox uzay aracının mürettebatsız geri dönüşü hakkında şunları söyledi:

“Kolektif ekibimizin tüm bu uçuş testinde ortaya koyduğu çalışmadan son derece gurur duyuyorum ve Starliner'ın güvenli dönüşünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. Uzay aracının mürettebatsız olarak geri dönmesi gerekmiş olsa da NASA ve Boeing mümkün olan en zorlu ortamda Starliner hakkında inanılmaz miktarda şey öğrendi.”

Her şey planlandığı gibi giderse NASA'nın Crew-9 görevi 2025'te sona erdiğinde astronotlar Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in kapsülüyle geri dönecek.