Uzayda mahsur kalan astronotların geri dönüş tarihi belli oldu

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:50

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:50

NASA, yalnızca birkaç gün sürmesi planlanan görevleri beklenenden çok daha uzun süren astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita "Suni" Williams’ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kaldığını duyurdu.

Boeing’in Starliner aracında yaşanan itici güç arızaları ve helyum sızıntıları nedeniyle astronotlar, Şubat 2024’e kadar ISS’de kalacak.

NASA, bu teknik sorunlar nedeniyle dönüşü SpaceX aracıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Uzay uçuşları her zaman risk taşır. Bu, en güvenli anlarda bile böyledir" dedi.

NASA'nın bu kararı, Boeing’in Starliner programında yaşanan aksaklıkların ve gecikmelerin ardından geldi. Boeing, Starliner’ın güvenli olduğunu iddia etse de NASA, insanlı geri dönüş uçuşu için bu aracı kullanmanın çok riskli olduğuna karar verdi.

Bu gelişmeler, Boeing’in güvenlik endişeleriyle mücadele ettiği bir dönemde şirket için yeni bir darbe oldu. NASA’nın kararına rağmen, Boeing Starliner programını devam ettirme kararlılığını sürdürüyor. Ancak, astronotların bir süre daha uzayda kalmaları gerekecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot rezerv ekibinden Meganne Christians, astronotların bu tür uzun süreli görevler için hazırlıklı olduklarını belirtti ve "Uzayda yaşamak zor; bu bizim her zaman benimsediğimiz bir gerçekti" dedi.

NASA’nın planı, astronotların Şubat 2024’te SpaceX aracıyla güvenli bir şekilde dünyaya dönmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu zorlu süreçte, NASA ve diğer uzay ajansları, astronotların güvenliğini en üst düzeyde tutmak için yoğun bir çaba harcıyor.