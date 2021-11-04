Uzaydaki ultra hızlı ve sıcak patlamaya Deve adı verildi

04 Kasım 2021 Perşembe, 09:31

Ultra hızlı ve ultra sıcak diye nitelenen patlama ilk kez Kasım 2020’de tespit edildi. Birdenbire ortaya çıkan kozmik olay, birkaç gün içinde en yüksek parlaklığa ulaştı ve bir ay içinde hızla ortadan kayboldu.

Bilim insanlarına göre patlama, bir kara delik veya nötron yıldızı gibi ekstrem bir gök cisminin oluştuğuna işaret ediyor.

Bu tür patlamalara Hızlı Mavi Optik Geçişler (HMOG) adı veriliyor. Bunlar yıllar süren tipik süpernovalardan farklı olarak yalnızca birkaç hafta içinde ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Ancak ışıklar kapandıktan sonra radyasyon emisyonu devam ediyor.

Henüz hakem onayından geçmeyen araştırmada tespit edilen HMOG tipi patlamanın görünür ışığı söndükten sonra da X-ışını emisyonlarının aylarca sürdüğü tespit edildi.

Söz konusu patlamanın bilimsel ismi aslında "ZTF20acigmel" oldu. Ancak bilim insanları buradaki cigmel kelimesini, İngilizcede deve anlamına gelen camel kelimesine benzettiği için ona bir de hayvan adı vermek istedi.

Bilimsel adlarındaki kelime oyunlarından dolayı gökbilim camiasında bu türden birçok patlama hayvan isimleriyle anılıyor.

Örneğin, 2018'de Dünya'dan kabaca 200 milyon ışık yılı uzaklıkta tespit edilen benzer bir patlamaya da "İnek" ismi verilmişti.

Yine 2020’de tespit edilen bir diğer HMOG ise "Koala" adını almıştı.

Kaynak: Independent Türkçe