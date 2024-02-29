Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 22:10

Güncelleme: 29.02.2024 - 22:10

ABD’li sibergüvenlik şirketi Panda Security tarafından bin bilgisayar kullanıcısı ile yapılan bir ankete göre, insanların sadece yüzde 37'si bilgisayarlarını her gece kapatıyor. Bunun doğru bir uygulama olup olmadığı ise uzmanlar tarafından hararetle tartışılıyor.

UYKU MODU

Çoğu bilgisayar, bir süre kullanılmadığında "uyku moduna" geçer. Çoğu dizüstü bilgisayar da ekranını kapattığınızda uyku moduna geçer, ancak bunu ayarlardan değiştirilebilirsiniz.

Uyku modu; nispeten daha az enerji kullanan, tüm dosyalarınızın, programlarınızın ve verilerinizin arka planda yavaşça çalışmaya devam ettiği, ancak onları geçici olarak duraklatılmış halde bırakan düşük güç modudur.

Bu modu kullanmanız, klavyede bir tuşa bastığınızda veya fareyi oynattığınızda hemen işe geri dönmenizi sağlar. Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda güncelleme ve virüs taraması yapmak ya da başka aktivitelerde bulunmak istiyorsanız da bu iyi bir seçenektir.

UYKU MODUNUN DEZAVANTAJLARI

Ancak sürekli uyku modu kullanmanın dezavantajları vardır. Halka açık bir yerde güvenli olmayan bir ağa bağlıysanız, bilgisayarınızı uyku modunda bırakmak akıllıca değildir, çünkü bilgisayarınız, siber saldırılara karşı savunmasız olacaktır.

Bilgisayarı uyku modunda bırakmak, ayrıca bir miktar enerji de tüketeceğinden, az da olsa faturalarınızı kabartacağını da göz önünde bulundurun.

Elektrikten bahsetmişken, bilgisayarınızın bileşenlerine zarar verebilecek güç dalgalanmalarından onu koruyacak bir aşırı gerilim koruyucu (akım korumalı prizler gibi) edinmek faydanıza olacaktır.

Bilgisayarınızı tamamen kapatmak ise RAM'inizi temizleyerek, bilgisayarın daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olacaktır.

"GÜNDE EN FAZLA BİR KEZ..."

Bu konuda değerlendirme yaparken, dikkate almanız gereken bir diğer konu da bilgisayarınızı ne sıklıkla kullandığınızdır.

Uzmanlara göre, bilgisayarı açmak için oldukça fazla miktarda enerji gerekir ve açılıştaki bu dalgalanma, sisteminizi zorlayarak bilgisayarınızın ömrünü kısaltabilir.

Bu nedenle; bazı uzmanlar, sık kullanılan bilgisayarların günde en fazla bir kez açılıp kapatılmasını ve tam kapatma işleminin yalnızca bilgisayar uzun bir süre kullanılmayacağı zaman yapılmasını önermektedir.

NE SIKLIKLA KULLANDIĞINIZA BAĞLI

Digital Trends'e konuşan Geek Squad temsilcisi Steven Leslie, bu durumu şu sözlerle ifade ediyor:

"Bu ne kadar sık kullandığınıza bağlı. Bilgisayarınızı günde birden fazla kez kullanıyorsanız, açık bırakmak en iyisidir. Kısa bir süre için kullanıyorsanız, örneğin bir ya da iki saat, günde sadece bir kez, hatta daha az, o zaman kapatın. Bir bilgisayarı sürekli açık bırakmak, günde birkaç kez kapatıp açmaktan sistem adına daha az streslidir, ancak bu da sürekli bir strestir..."

Sonuç olarak bu soru, bilgisayarınızı kişisel olarak nasıl kullandığınıza bağlı olarak yanıtlanıyor. Genel bir kural olarak, dizüstü bilgisayarınızı düzenli olarak kullanıyorsanız, bilgisayarınızı günlerce açık bırakmak ona herhangi bir zarar vermez, ancak haftada bir kez olsun tamamen kapatmak, veri güvenliğini korumanıza yardımcı olabilir.

BİLGİSAYAR SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

Düzenli temizlik ve bakım: Bilgisayarınızın dışını ve içini düzenli olarak temizleyin. Toz birikimi, bilgisayarın performansını ve bileşenlerinin ömrünü olumsuz etkileyebilir. Tozu düzenli olarak temizleyerek ve bileşenlerinizi temiz tutarak bilgisayarınızın daha uzun süre kullanabilirsiniz.

İyi hava akışı: Bilgisayarınızın fanlarının ve hava giriş/çıkış noktalarının engellenmemesini sağlayın. Bilgisayarınızın iyi bir hava akışıyla çalışması, bileşenlerin aşırı ısınmasını önler ve performansını artırır.

Yüksek kaliteli güç kaynağı: Güç kaynağı, bilgisayarınızın en önemli bileşenlerinden biridir. Düşük kaliteli veya uygun olmayan bir güç kaynağı, bilgisayarınıza zarar verebilir veya istikrarlı bir performans sağlayamayabilir. Güvenilir ve yüksek kaliteli bir güç kaynağı kullanarak bilgisayarınızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri: İşletim sistemi ve sürücüleriniz dahil olmak üzere tüm yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler, bilgisayarınızın güvenliğini ve performansını artırabilir.

Antivirüs yazılımı: Bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumak için güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın. Bu, bilgisayarınızın sağlığını ve verilerinizi korumanıza yardımcı olur.

Yedekleme: Önemli verilerinizi düzenli aralıklarla yedekleyin. Bilgisayarınızda beklenmedik bir sorun oluştuğunda, verilerinizi kaybetme riskini en aza indirir ve daha hızlı bir şekilde sistemini yeniden kurmanıza olanak tanır.

Aşırı ısınmayı önleme: Bilgisayarınızı uzun süre aşırı yük altında çalıştırmaktan kaçının. Özellikle oyun oynarken veya ağır görevler gerçekleştirirken bilgisayarınızın sıcaklığını izleyin ve gerekirse soğutma çözümleri kullanın.

Aşırı RAM kullanımı: Aşırı RAM kullanımı, bilgisayarınızın performansını olumsuz etkileyebilir ve genel sistem kararlılığını azaltabilir. Diğer bir deyişle, bilgisayarınızda arka planda çalışan gereksiz programları kapatın. Görev Yöneticisi gibi sistem izleme araçlarıyla hangi programların RAM'i yoğun bir şekilde kullandığını belirleyebilir ve gereksiz olanları kapatabilirsiniz.