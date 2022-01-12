Uzmanlardan 2030 tahmini: Metaverse nasıl olacak?

12 Ocak 2022 Çarşamba, 00:00

ABD merkezli strateji danışmanlığı firması Future Today Institute (Gelecek Bugün Enstitüsü) yöneticilerinden Melanie Subin, 2030’a kadar "insanların büyük bir kısmının bir şekilde Metaverse'te olacağına" inandığını söyledi.

Subin’e göre birçok kişi Metaverse platform ve uygulamalarını iş için kullanırken, bu platformlar bazı kişilerin hayatında çok daha büyük bir yer kaplayacak.

The New York Post'a konuşan Subin, bazıları bunu "sadece iş veya eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için" kullanacak, diğerleriyse "uyanık oldukları saatlerin çoğunluğunu 'bu sisteme bağlı' geçirecektir" dedi.

"SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ AKILLI TELEFONLARA DÖNÜŞECEK"

Uzmanlara göre Metaverse, aslında çok oyunculu ilk video oyunları çıktığından beri, yıllardır hayatımızdaydı. Ancak geçen yıl Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi ve sanal gerçeklik / artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıtmasıyla hızla popülerleşti.

Sektör temsilcilerinin birçoğu, yakın gelecekte bu gözlüklerin tıpkı akıllı telefonlar gibi sürekli kullanılan ürünlere dönüşeceğini düşünüyor.

Üç boyutlu yazılım programları geliştiren teknoloji girişimi Cesium'un CEO'su Patrick Cozzi, "Giyilebilir, artırılmış gerçeklik cihazları bugünkü akıllı telefonlar kadar yaygın olabilir" diye konuştu.

Cozzi, Facebook'un Oculus oyun kulaklıkları gibi ürünlerin, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmak için gün içinde sürekli kullandığı cep telefonlarının yerine geçtiği bir gelecek öngörüyor.

METAVERSE’E ŞİMDİDEN UYUM SAĞLAYANLAR

Bu arada ünlüler de avatarların büyülü dünyasını ve sanal gerçeklik gözlüklerini şimdiden benimsemeye başladı.

Örneğin rapçi Lil Nas X, Metaverse platformu Roblox’ta konser vermiş, Travis Scott ve Ariana Grande ise bir başka Metaverse platformu olarak görülen Fortnite’ta performans sergilemişti. Şarkıcıların Metaverse performansları büyük ilgi toplamıştı.

Moda endüstrisi de sanal giyim ürünleri satmak üzere Metaverse platformlarıyla ortaklıklar kuruyor. Örneğin Nike, Metaverse için NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurmuştu. Bu arada Decentraland gibi popüler platformlar sanal arsa satışlarına çoktan başladı.

"Yeni gerçekliğe" en hızlı adapte olanlar arasında sağlıkçılar da yer aldı. Örneğin, ABD’deki UConn Health tıp merkezindeki cerrahi asistanlar, Oculus başlıklarıyla cerrahi prosedürleri uyguluyor ve sanal hastaları tedavi ederek, gerçek bir operasyona hazırlanıyor.

Metaverse dünyasına adım atan ilk büyükşehir de eylül ayında Seul olmuştu. Güney Kore’nin başkentindeki yetkililer ekonomik, kültürel, turizm, eğitim ve sivil hizmetler gibi belediye işleri için "sanal bir ekosistem" yaratacaklarını açıklamıştı.

İnsanların evlerine kapanmasına neden olan pandeminin de Metaverse’ün popülerliğini beslediği düşünülüyor. Sonunda Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin bu sanal dünyada da baskın güç olup olmayacağı ise merak konusu.

"HEPSİNİ BİRLEŞTİMEK İSTİYORUZ"

Teknoloji dergisi Journal of Virtual Worlds Research’ün editörü ve Metaverse uzmanı Yesha Sivan, "Biz bunun birleşik bir sistem olmasını istiyoruz. Anahtar faktör, bunu kolaylaştıracak küresel standartlara sahip olmaktır" diyerek, şunları kaydetti:

"A dünyasında sanal bir gömlek satın alabilmeyi ve gömleği B dünyasına götürebilmeyi umuyoruz."

Meta dünyaya dahil olan çoğu kişi, bundan sonra ne olacağına iyimser yaklaşıyor ve sanal gerçeklik teknolojisinin hızla gelişmesini umuyor.

Öte yandan uzmanlar, gelecek vaat eden her uygulamanın bu kadar hızlı gelişmeyeceğini vurguluyor.

Cozzi, "Metaverse'ü inşa ederken tarihin en heyecan verici ve en zorlu teknik sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz" dedi:

Bazı yönlerden, meta veri deposu zaten burada ama bazı başarılar 10 yıllık bir sürecin sonunda gelecek. Diğer gelişmeler 50 yıl sonra olabilir.

Subin de bu fikre katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne zaman Matrix’e giren Neo gibi ortalıkta koşuşturacağımızı soruyorsanız, bence 2030'dan biraz daha ileriye bakmalıyız."

Kaynak: Independent Türkçe