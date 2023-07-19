Uzun ilişkilerde sıklıkla yapılan bir hata bulunuyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 08:30

Güncelleme: 19.07.2023 - 08:30

Uzun süreli ilişkilerde, insanlar mutsuzluklarını partnerlerinin davranışlarına bağlayabilir. Örneğin, "Eşim bana her sabah mesaj atarsa daha az endişelenirim" veya "Eşim daha fazla seyahat etmek isterse ben de daha fazla heyecanlanırım" diye düşünebilirler.

Ancak ABD'deki danışmanlık merkezi Growing Self Counseling & Coaching'in kurucusu, evlilik danışmanı ve psikolog Lisa Marie Bobby, bu tür duyguların partnerle hiçbir ilgisi olmayabileceğini söylüyor.

Bobby, "İlişkileri söz konusu olduğunda insanların yanlış mantık kurduğunu çok sık görüyorum. Aslında hisleri bazı dış koşullardan kaynaklanıyor" diyor.

CNBC'ye konuşan psikoloğa göre bu, uzun süreli ilişkilerde sık düşülen bir hata.

Aynı zamanda bir kişinin kendi kaygısını hafifletmek için partnerinden bazı davranışlarını değiştirmesini istemesine yol açabilir. Bu sadece partnere haksızlık değil, aynı zamanda genellikle etkisiz bit talep.

"YANLIŞ MANTIK TUZAĞI"

Partneriniz işte ve arkadaşlarıyla çok zaman geçiriyor. İhmal edilmiş gibi hissetmeye başlayabilirsiniz ve partneriniz sizinle daha fazla zaman geçirdiğinde mutlu olacağınızı düşünebilirsiniz.

Independent Türkçe'ye göre Bobby bunun "yanlış mantık" tuzağı olduğunu söylüyor. Buna göre partnerinizin davranışını kontrol ederek kendi duygusal durumunuzu değiştirmeye çalışmak işe yaramaz.

Psikolog, "İnsanlar kendi hislerini dışsallaştırdıklarında, duygusal deneyimlerini değiştirmenin bir yolu olarak durumlarını değiştirmeye çalışıyor ve bu zor dinamiği yaratıyor" diyor.

Bobby'ye göre kendinizi daha mutlu hissetmek için hangi eylemleri yapabileceğinizi kendinize sormanız önemli.