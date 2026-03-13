Van Allen Probe A, 14 yılın ardından Dünya atmosferine girdi

Van Allen Probe A, 14 yılın ardından Dünya atmosferine girdi

13.03.2026 20:05:00
Van Allen Probe A, 14 yılın ardından Dünya atmosferine girdi

ABD Uzay Kuvvetleri (USSF), 2012'de fırlatılan Van Allen Probe A uzay aracının yaklaşık 14 yıl sonra Dünya atmosferine girdiğini açıkladı.

USSF, 600 kilogramı aşan uzay aracının TSİ 13.37 sularında atmosfere girdiğini duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, uzay aracının atmosfere girerken büyük ölçüde yanarak yok olmasının beklendiğini ancak bazı parçaların tamamen yok olmayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, araçtan kopacak bir parçanın insanlara zarar verme olasılığının ise 4200'de 1 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Van Allen Probe A uzay aracının 2019'da yakıtı tükenirken 2034'e kadar yörüngede kalması bekleniyordu ancak son yıllarda artan güneş aktivitesinin atmosferin üst katmanlarını genişletmesinin uydunun yörüngesinin daha hızlı bozulmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Van Allen Probe A ile fırlatılan ikizi Probe B uzay aracının ise 2030'dan önce Dünya atmosferine girmesi beklenmiyor.

2012'de fırlatılmıştı

Van Allen Probe A ve Probe B, Dünya'nın iki kalıcı radyasyon kuşağına ilişkin verileri toplamak amacıyla 2012'de fırlatılmıştı.

Uzay araçları, 2019'a kadar Dünya'nın manyetik alanı tarafından tutulan yüklü parçacık halkalarının içinden geçerek parçacıkların nasıl kazanıldığını ve yok olduğunu incelemişti.

Başlangıçta iki yıl sürmesi planlanan görev, yaklaşık yedi yıla uzamıştı.

Araçların yakıtının tükenmesi ve güneşe yönelme kabiliyetlerini yitirmeleri üzerine görev sona ermişti.

