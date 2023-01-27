Virologlardan mRNA aşılarının saklanmasını kolaylaştıracak yöntem

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:10

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:10

Çinli virologlar mRNA aşılarının oda sıcaklığında saklanmasını sağlayan teknik geliştirdi. Mevcut çoğu mRNA aşısının dayanıklılığı yeterli seviyede olmadığı için eksi 20-70 santigrat derecede saklanması gerekiyor.

BU TEKNİKLE SAKLANAN AŞILAR 25 C DERECEYE DAYANIKLI KALABİLİYOR

Bu da bu aşıların kullanılabilirliğini kısıtlıyor. Bu hafta Cell Discovery dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hassas sıcaklık kontrolü ve daha düşük kalıntı su içeriğinin kullanıldığı optimize edilmiş liyofilizasyon tekniğiyle hazırlanan, bir tür dondurularak kurutulmuş lipit nanoparçacık aşısının, altı ayı aşan bir süre boyunca 25 santigrat derece fizyokimyasal olarak dayanlıklı kalabildiği ve fare, tavşan ve Rhesus maymunlarında güçlü salgısal ve hücresel bağışıklığa neden olabildiği gösterildi.

Araştırmaya göre insan deneyinde liyofilize Omicron mRNA aşısının takviye doz olarak kullanılması aynı zamanda güçlü bağışıklığa neden oldu ve çoklu Omicron varyantlarını nötralize eden antikor titrelerinin, iki adet ticari inaktif aşının ardından yapılan takviye doz sonrasında en az 253 kat arttığı belirlendi.

Araştırmacılar, bu teknik sayesinde mRNA aşılarının dayanıksızlığının biyo aktivitelerine herhangi bir etki olmaksızın ortadan kaldırıldığını ve özellikle uzak bölgelerde bu aşıların kullanılabilirliğinin büyük oranda artırıldığını söyledi.¦