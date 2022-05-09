vivo V23 5G Türkiye’de bu özelliklerle sunulan ilk telefon oldu

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Akıllı telefon sektöründe birçok ilki gerçekleştirerek adını tarihe yazdıran akıllı telefon devi vivo, V serisi ailesine katılan en yeni modeliyle yine fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. vivo V23 5G, Türkiye’de ilk olan özellikleri; renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

Dünyanın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin’in pazar lideri olan vivo, 2014’te ülke dışına açılarak 60’tan fazla ülke ve bölgede, 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve 2021 yılında dünyanın en çok satan ilk dört telefon markasından biri haline geldi. Yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesi bulunan 7 üretim merkezine sahip vivo, 2020 yılında Türkiye pazarına girdi. 2021’de toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen vivo Türkiye fabrikası ise yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesi sunuyor. Türkiye’de satışı yapılan tüm Y serisi cihazlar bu fabrikada üretiliyor.

Amiral gemisi telefonlarla yarışan bir tasarıma sahip olan V23 5G, ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve gücünü havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyumdan alıyor. Malzeme kalitesi ve tasarımı elde rahat bir tutuşa ve konforlu bir kullanıma hizmet ediyor.

Güneşin yaydığı parlaklıkla yarışabilecek ekran parlaklığına sahip, 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ise adeta güneşi avucunuzun içine taşıyor.

Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Bu özellik yaratıcılığınızla birleştiğinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor.

HAYRAN BIRAKAN SELFİE’LER, PORTRELER VE GENİŞ AÇILI ÇEKİMLER

Kamera denildiğinde kullanıcıların tüm prodüksiyon ihtiyaçlarına tatmin edici çözümler sunan V23 5G, 5 güçlü kamera setinden oluşuyor.

vivo V23 5G’de, Türkiye’de yine bir ilk olan 50 MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8 MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla hem muhteşem net fotoğraflar çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. Grup selfie fotoğraflarına kalabalık arkadaş gruplarını dahil edememenin sıkıntısına da son verebilirsiniz.

Buna ek olarak vivo V23 5G’de selfie kamera deneyimini üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie spot ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile harika selfie’lere imkan sağlıyor. Çift Tonlu Spot Işığı, şık asistanı gibi özenle çalışıyor ve rengin derecesini soğuktan sıcağa doğru manzara ile eşleştiriyor ve portrenizin her kısmının parlak ve gerçekçi olmasını sağlayarak profesyonel çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede tüm özelliklerin korunduğu, her detayı içeren ve renklerin muhteşem bir dengede olduğu selfie’ler yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Yeni Doğal Portre özelliği sayesinde, yapay zeka algoritmalarıyla isteğe bağlı yüz güzelleştirme modülleri ile çok çeşitli selfie düzenlemeleri yapabilirsiniz.

120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile 64 MP ana arka kamerası fotoğraf sözlüğünde yer alan imkânsız kelimesini tarihe gömüyor. Bu eksiksiz set, geniş doğal manzaralardan her zaman görünmeyen küçük dünyalara kadar her çeşit çekimi yapabilmenize fırsat tanıyor. Bu gelişmiş kamera seti amiral gemisi telefonlarda gözlemlenen teknolojiyi orta üst segment için de erişilebilir kılıyor.

DOĞAL IŞIK VE 4K BİRLEŞİMİ

Tüm bu eşsiz kamera özelliklerini 4K video çekebilme yeteneği ile taçlandıran V23 5G ile kendinizi video çekerken eğlenmekten alıkoyamayacaksınız! Fotoğraflarda olduğu gibi 4K selfie videolarınızda da geliştirilen filtreler mükemmel portreler yaratmanıza imkân sunuyor. Aynı zamanda yüzlere ve tüm objelere mükemmel dokunuşlar yapabilme seçeneği sağlayan HDR ve Yüz Güzelliği özellikleri de artık videolarınızda daha fazla düzenleme esnekliğine sahip olabileceğiniz anlamına geliyor.

V23 5G, güncellenen Dual View Video özelliği ile ön ve arka kamerayı aynı anda kullanma imkânı sunarak yaratıcılık kapılarınızı aralıyor ve hikayelerinizdeki sınırları kaldırıyor.

Düşük ışık söz konusu olduğunda telefon kameraları çok gelişmiş olsa da bu özelliği video çekimine taşımayı başaran isim yine vivo oluyor. Hem ön hem arka kamerada bulunan 4K video gece modu özelliği sayesinde karanlık bir ortamda dahi net çekimler yapılmasına olanak sağlıyor.

KUSURSUZ OYUN DENEYİMİ GÜÇLÜ PERFORMANSINDAN GELİYOR

90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için “Ultra Oyun Modu” ile süper akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda rakibinize hiç şans tanımıyor. “Ultra Oyun Modu” ile oyun oynarken ekran görüntüsü almaktan web kamerasını kullanarak oyun yayını yapmaya; oyun içi sesini özelleştirip değiştirmekten CPU kontrol takip ekranına kadar farklı seçenekler ile kusursuz bir oyun deneyimi sunuluyor. Aynı zamanda 12 GB RAM’e ek olarak, vivo tarafından geliştirilen yenilikçi bir bellek yönetimi teknolojisi olan artı 4 GB Genişletilmiş RAM özelliği ile rakipleriyle performans adına yarışıyor. Bununla birlikte MediaTek Dimensity 920 sayesinde mobil eğlence artık daha heyecanlı ve kesintisiz bir hale bürünüyor.

V23 5G, 4200 mAh’lik büyük pili ile gün boyu her anınızı kesintisiz bir şekilde yaşamanızı sağlayarak size yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinde bulunan hızlı şarj adaptörü ve 44W hızlı şarj desteği ile de 30 dakika içerisinde yüzde 1’den yüzde 68’e kadar şarj edebiliyor.

V23 5G, akıllı telefon sektöründeki tüm kullanım alanlarında en üste seviye performansa imza atmak için yepyeni bir donanım ile geliyor.

vivo, diğer ürünlerinde olduğu gibi V23 5G’de de mümkün olan en iyi mobil deneyimini sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ediyor. En son çıkan Android 12'ye dayalı olarak geliştirilen en güncel Funtouch OS 12' ara yüzü, Android'deki en yeni özelliklere tam erişim sağlıyor ve bireysel ihtiyaçlara daha iyi hitap eden ince ayarlarıyla kullanıcıları karşılıyor.

Klasikten vazgeçemeyenler için Yıldız Tozu Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan tarzın güçlü simgesi V23 5G 13.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

V23 5G’nin internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.