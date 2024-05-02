Webb Uzay Teleskobu en ayrıntılı fotoğraflarını çekti

NASA, James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Avcı (Orion) Takımyıldızı'nda bulunan ve ilginç görüntüsü nedeniyle Atbaşı Bulutsusu olarak da adlandırılan Barnard 33'ün en detaylı fotoğraflarını çekti.

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Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00
Webb Uzay Teleskobu en ayrıntılı fotoğraflarını çekti
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NASA'nın açıklamasına göre, başını geriye atan bir kısrağı andıran Atbaşı Bulutsusu, Avcı Takımyıldızı'nda, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta bulunan, yıldız oluşumuna uygun bir moleküler bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen türbülanslı gaz dalgaları olarak görünüyor.

Yakınında bulunan sıcak bir yıldız tarafından aydınlatılarak parlayan bulutsu, hafif gazın aşınması nedeniyle ortaya çıkan yoğun, soğuk gaz ve toz sütunundan oluşuyor.

5 MİLYON YIL İÇİNDE YOK OLACAK

Astronomlar, 5 milyon yıl içinde söz konusu sütunun yok olacağını değerlendiriyor. Bulutsunun kavisli bir duvar gibi görünen aydınlatılmış üst bölümü görüntülendi

JWST'nin Yakın Kızıl Ötesi Kamerası (NIRCam), bulutsunun, üzerinde uzak yıldızlar ve galaksilerin göründüğü; kalın, dumanlı gaz ve tozdan oluşan kavisli duvar gibi görünen üst bölümüne odaklandı.

Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) ile NIRCam görüntülerini inceleyen uluslararası bir gökbilimci ekibi, bulutsunun aydınlatılmış kenarında küçük ölçekli yapılar belirledi.

Morötesi (UV) ışık, toz bulutunu buharlaştırdıkça toz parçacıkları ısıtılmış gazla birlikte buluttan uzağa doğru sürükleniyor ve benzer şekilde hareket eden yapılar oluşturuyor.

Atbaşı Bulutsusu, genç ve büyük yıldızlardan gelen morötesi ışıkla ısınan, büyük yıldızların çevresindeki iyonize gazlardan ayırt edilebilen ve "ışıl çözüşüm bölgesi (PDR) olarak adlandırılan nötr, sıcak bir gaz ve toz alanı olarak biliniyor.

Bu tür bölgelerden gelen ışığın incelenmesi bilim insanlarına, yıldız oluşumunu ve evrendeki yıldızlararası maddenin evrimini yönlendiren fiziksel ve kimyasal süreçleri incelemek için imkan sağlıyor. Araştırma, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlandı.


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