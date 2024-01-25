James Webb, Büyük Macellan Bulutu'ndan görüntü yakaladı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 00:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 01:40

Space.com internet sitesinde yayınlanan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu'ndaki 1630 ışık yılı genişliğindeki N79 Bulutsusu'nun görüntüsünü yakaladı.

Büyük Macellan Bulutu'ndan alınan görüntüde, bir yıldızın oluşum evresi gözler önüne serildi.

Tarantula Bulutsusu'nun kardeşi kabul edilen ve Dünya'ya 161 bin ışık yılı uzakta bulunan N79 Bulutsusu, kardeşinin iki katı hızında yıldız üretebiliyor.