Cumhuriyet Gazetesi Logo
WhatsApp'a sohbetlerdeki tasarıma odaklanan 'küçük' değişiklik

WhatsApp'a sohbetlerdeki tasarıma odaklanan 'küçük' değişiklik

10.09.2025 19:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
WhatsApp'a sohbetlerdeki tasarıma odaklanan 'küçük' değişiklik

WhatsApp için yeni bir tasarım değişikliği geliyor.

WhatsApp'a yeni bir değişiklik geliyor. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri değerlendiren Meta, bu noktada artık sohbetlerdeki mesajların okundu bilgisini veren tikleri güncelliyor. Burada farklı sohbet teması rengine sahip olan konuşmalarda tik rengi sabit olduğu için işlevselliği gidiyor, okunamıyordu.

WABetaInfo tarafından açıklanan yeni özellik Android ve iOS işletim sistemleri için kullanıma sunulmaya başlandı. Burada okunda bilgisini gösteren tik işaretlerinin rengi artık mavi renkte olacak. Böylece kişiler tik işaretini daha rahat görebilecek. 

Image

Daha önce farklı temalarda okundu bilgisinin rengi beyaz olarak kullanılıyordu. Mesaj gönderildiğinde ise bu tikler gri renk oluyordu ancak bu kullanıcılarda anlaşılmazlık yarattığı için rengin değiştirilmesi talep edilmişti. 

Geri bildirimleri dikkate alan Meta, bu noktada WhatsApp'ın tik rengini tekrar mavi yapıyor. 

Değişiklik şu anda herkese sunulmadı yalnızca belirlenen sınırlı sayıda kullanıcı özelliği kullanabiliyor. Geri dönüşlere göre değişikliğin küresel olarak sunulması bekleniyor.

İlgili Konular: #whatsapp #Whatsapp yeni özellikler #WhatsApp yeni özellik

İlgili Haberler

Üst segmentte dünyanın popüler akıllı telefon markaları belli oldu
Üst segmentte dünyanın popüler akıllı telefon markaları belli oldu Üst segmentte yer alan akıllı telefonlar için yayınlanan yeni veriye göre Apple'ın iPhone'ları ve Türkiye'de satılmayan Google Pixel telefonlar öne çıkıyor.
iPhone 17 serisinin tanıtılmasıyla dört iPhone satıştan kaldırıldı
iPhone 17 serisinin tanıtılmasıyla dört iPhone satıştan kaldırıldı Apple'ın her yıl düzenlediği etkinliğin ardından yaptığı gibi bazı eski model iPhone'ları satıştan kaldırdı.
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadara satılacak? En pahalı iPhone 169 bin TL oldu
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadara satılacak? En pahalı iPhone 169 bin TL oldu Apple, yeni iPhone modellerini tanıttı. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin Türkiye'de ne kadara satılacağı belli oldu.