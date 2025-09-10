WhatsApp'a sohbetlerdeki tasarıma odaklanan 'küçük' değişiklik

WhatsApp'a yeni bir değişiklik geliyor. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri değerlendiren Meta, bu noktada artık sohbetlerdeki mesajların okundu bilgisini veren tikleri güncelliyor. Burada farklı sohbet teması rengine sahip olan konuşmalarda tik rengi sabit olduğu için işlevselliği gidiyor, okunamıyordu.

WABetaInfo tarafından açıklanan yeni özellik Android ve iOS işletim sistemleri için kullanıma sunulmaya başlandı. Burada okunda bilgisini gösteren tik işaretlerinin rengi artık mavi renkte olacak. Böylece kişiler tik işaretini daha rahat görebilecek.

Daha önce farklı temalarda okundu bilgisinin rengi beyaz olarak kullanılıyordu. Mesaj gönderildiğinde ise bu tikler gri renk oluyordu ancak bu kullanıcılarda anlaşılmazlık yarattığı için rengin değiştirilmesi talep edilmişti.

Geri bildirimleri dikkate alan Meta, bu noktada WhatsApp'ın tik rengini tekrar mavi yapıyor.

Değişiklik şu anda herkese sunulmadı yalnızca belirlenen sınırlı sayıda kullanıcı özelliği kullanabiliyor. Geri dönüşlere göre değişikliğin küresel olarak sunulması bekleniyor.