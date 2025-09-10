Üst segmentte dünyanın popüler akıllı telefon markaları belli oldu

Küresel olarak çoğunluğa hitap etmeyen üst segment telefonlar özellikle fiyatlarıyla daha az kişinin ulaşabildiği cihazlar oluyor. Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yeni yayınlanan bir rapora göre üst segmentte yer alan en popüler akıllı telefonlar belli oldu.

Buna göre Google'ın Türkiye'de satılmayan akıllı telefon serisi Pixel 9 şirkete başarı getirdi. Bunun da ötesinde Pixel modelleri yıllık bazda yüzde 105'lik bir büyüme kaydetti.

Sıralama, premium smart phone ranking( Üst segment akıllı telefon sıralaması) olarak yapıldı. Burada baz alınan şey ise fiyat oldu. Listede 600 dolar ve üstü fiyatlara sahip cihazlar yer alıyor.

Model model listelenmese de Apple geçen yıla kıyasla yüzde 3'lük bir büyüme kaydetti ve bu listenin başında yer alıyor. En çok üst segment telefon satan marka olan Apple'ı Samsung ve Huawei takip ediyor. Apple yüzde 62'lik bir pazar payına sahipken, Samsung yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. Huawei, Amerika pazarında satış yapamıyor olsa da Çin'deki ve diğer Avrupa ülkelerindeki satışlar yüzde 8'lik bir dilime denk geldiğini gösteriyor. Huawei, 24'lük bir artış da kaydetmiş.