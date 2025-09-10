iPhone 17 serisinin tanıtılmasıyla dört iPhone satıştan kaldırıldı

Apple her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Bu tanıtımın ardından ise eski dönemden kalan iPhone'ları satıştan kaldırıyor. Bir satış stratejisi olan bu hamle bu yıl da devam etti ve satıştan dört model kaldırıldı.

APPLE, DÖRT iPHONE MODELİNİ SATIŞTAN KALDIRDI

Apple artık iPhone 17 serisiyle beraber iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini satıştan kaldırdı. Bu telefon modellerini almak isteyenler artık Apple'ı değil, diğer satış kanalları üzerinden satın alması gerekecek.

iPHONE 17 MODELLERİ TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

iPhone 17

iPhone 17 256 GB depolama alanı 77 bin 999 TL

iPhone 17 512 GB depolama alanı 89 bin 999 TL

iPhone Air

iPhone Air 256 GB depolama alanı 97 bin 999 TL

iPhone Air 512 GB depolama alanı 109 bin 999 TL

iPhone Air 1 TB depolama alanı 121 bin 999 TL

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro 256 GB depolama alanı 107 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB depolama alanı 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 1 TB depolama alanı 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max 256 GB depolama alanı 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB depolama alanı 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB depolama alanı 143 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB depolama alanı 168 bin 999 TL