iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadara satılacak? En pahalı iPhone 169 bin TL oldu

Apple yeni iPhone 17 modellerini tanıttı. Türkiye saatiyle 20.00'de gerçekleştirilen etkinlikte yeni nesil iPhone'ların özellikleri ve bütün ayrıntıları belli oldu. Stratejik anlamda en büyük değişiklik ise 'Plus' modelinden vazgeçilerek yepyeni bir model olarak 'Air'ın tanıtılması oldu. iPhone Air, yeni bir dönemin başladığının kanıtı oldu.

Telefonların teknik ayrıntılarının yanı sıra Türkiye fiyatları da belli oldu.

iPHONE 17 MODELLERİ TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

iPhone 17

iPhone 17 256 GB depolama alanı 77 bin 999 TL

iPhone 17 512 GB depolama alanı 89 bin 999 TL

iPhone Air

iPhone Air 256 GB depolama alanı 97 bin 999 TL

iPhone Air 512 GB depolama alanı 109 bin 999 TL

iPhone Air 1 TB depolama alanı 121 bin 999 TL

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro 256 GB depolama alanı 107 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB depolama alanı 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 1 TB depolama alanı 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max 256 GB depolama alanı 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB depolama alanı 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB depolama alanı 143 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB depolama alanı 168 bin 999 TL