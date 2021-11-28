WhatsApp duyurdu: Android kullanıcılarına özel yeni özellik
Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yepyeni bir özelliği daha kullanıma sundu.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yepyeni bir özelliği daha kullanıma sundu. Son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı içinde bir yenilik geliyor.
Kullanıcılar, mesajlaşma sırasında kendilerine gönderilen çıkartmaları kaydetmeye gerek duymadan yönlendirerek başkalarıyla paylaşabilecek.
Özellik Android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor. Betayı yükleyen kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilecek.
-HaberGlobal
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