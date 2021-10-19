WhatsApp, gruplar için yeni özelliğini duyurdu

19 Ekim 2021 Salı, 11:40

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mevcut kullanıcılarını elinde tutmak ve yeni kullanıcıları kendine çekmek için yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Kısa süre önce sohbetlerin iCloud ve Google Drive yedekleri için uçtan uca uca şifreleme özelliğini duyuran şirket, kullanıcılarını şaşırtmayı sürdürüyor.

Kısa süre önce resmi Twitter hesabında bir paylaşım yapan mesajlaşma uygulaması, grup konuşmalarını değiştirecek yeni özelliğini duyurdu. Sesli ve görüntülü konuşma özelliğini geliştiren şirket, “aramaya katıl” butonunu hayata geçiriyor.

WhatsApp, birleştirilebilir çağrı özelliğini grup sohbetlerine entegre edeceğini duyurdu. Telegram’da da bir benzeri olan ve ilk olarak Temmuz ayında tanıtılan çağrıya katılma özelliği, kullanıcıların devam eden bir grup çağrısına sonradan katılmasına olanak tanıyor.

Shiftdelete'nin aktardığına göre, bu son genişleme ile artık bir WhatsApp grubunu arayabilir ve aramaya doğrudan bir grup sohbeti penceresinden katılabilirsiniz. Ayrıca çağrı bildiriminin artık katılımcıların adları yerine grubun adını görüntüleyeceği de belirtiliyor. Devam eden arama sohbet listesinde gösterilir. Böylece kullanıcılar uygulamayı açar açmaz hangi grupların canlı arama yaptığını görebilir.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev — WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021





BAĞLANTI KURMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bu özellik gruplarınızla bağlantı kurmayı kolaylaştırıyor. Grup görüşmelerinin popülaritesinin artmasıyla WhatsApp, kullanıcılarına aileleri ve arkadaş gruplarıyla bağlantı kurmak için yeni bir yol sunuyor. Ek olarak, WhatsApp aramalarının farklı bir zil sesine sahip olacağı da söylentiler arasında. Detayları zaman içerisinde göreceğiz.

WABetainfo tarafından hazırlanan bir rapora göre platform, başka bir mesaj kaydetmenize veya yarıda kesmenize gerek kalmadan, bir sesli mesajı kaydederken duraklatmanıza ve kaydetmenize olanak tanıyan yeni sesli notlar özelliği üzerinde çalışıyor. Şu anda sadece kaydettiğiniz sesli mesajı göndermeden önce dinleyebiliyorsunuz. Henüz açık beta test kullanıcıları için mevcut olmadığından yeni özelliğin ne zaman sunulacağı belli değil. Rapora göre özellik sonraki beta güncellemesinde iOS ve Android cihazlarda kullanıma hazır olacak.

Şirket ayrıca, yakın zamanda “Kaybolan Mesajlar” adlı yeni bir özellik yayınlamıştı. Etkinleştirildiğinde sohbetlere gönderilen mesajlar 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra kayboluyor. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemiyor. Platform, yeni güncellemeleri ile kendisini sürekli güncel tutmak istiyor.