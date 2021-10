WhatsApp, gruplar için yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mevcut kullanıcılarını elinde tutmak ve yeni kullanıcıları kendine çekmek için yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Kısa süre önce sohbetlerin iCloud ve Google Drive yedekleri için uçtan uca uca şifreleme özelliğini duyuran şirket, kullanıcılarını şaşırtmayı sürdürüyor.

Kısa süre önce resmi Twitter hesabında bir paylaşım yapan mesajlaşma uygulaması, grup konuşmalarını değiştirecek yeni özelliğini duyurdu. Sesli ve görüntülü konuşma özelliğini geliştiren şirket, “aramaya katıl” butonunu hayata geçiriyor.

WhatsApp, birleştirilebilir çağrı özelliğini grup sohbetlerine entegre edeceğini duyurdu. Telegram’da da bir benzeri olan ve ilk olarak Temmuz ayında tanıtılan çağrıya katılma özelliği, kullanıcıların devam eden bir grup çağrısına sonradan katılmasına olanak tanıyor.

Shiftdelete'nin aktardığına göre, bu son genişleme ile artık bir WhatsApp grubunu arayabilir ve aramaya doğrudan bir grup sohbeti penceresinden katılabilirsiniz. Ayrıca çağrı bildiriminin artık katılımcıların adları yerine grubun adını görüntüleyeceği de belirtiliyor. Devam eden arama sohbet listesinde gösterilir. Böylece kullanıcılar uygulamayı açar açmaz hangi grupların canlı arama yaptığını görebilir.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev