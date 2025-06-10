WhatsApp için yeni kalite ayarı

Meta'nın WhatsApp için bir süredir test ettiği özelliğe göre kullanıcılar medya içeriklerini nasıl indireceklerini seçebilecekler. Android tarafı için yayınlanan yeni beta sürümünde fark edilen özellik, kısıtlı sayıda kullanıcı için sunuluyor.

Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde ayarlar menüsüne yeni eklenecek depolama ve veriler kısmından otomatik indirme kalitesini seçebilecekler.

Burada iki seçenek sunulacak, standart kalite ya da HD kalite. Adından da anlaşılacağı üzere standart kalite daha düşük kalitede ama daha az yer kaplayan sıkıştırılmış dosyalar sağlayacak, HD kalite ise dosyanın yüksek çözünürlüklü versiyonunu indirmeyi sağlayacak.