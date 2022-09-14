WhatsApp için yeni özellikler kullanıma açıldı
WhatsApp bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda yayımlanan yeni güncelleme ile yeni özellikler uygulamaya dahil oldu.
WhatsApp hem yepyeni özellikleri test ediyor hem de bu test ettiği bazı özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Yeni sunulan WhatsApp güncellemesiyle beraber mobil tarafta yenilikler sunmaya devam ediyor.
Popüler mesajlaşma platformunun yeni sunduğu özellikler arasında şunlar yer alıyor:
-Artık sohbetlerinizi “okunmamış” filtresiyle sıralayabiliyorsunuz. “Ara” çubuğunun yanındaki yeni filtre simgesine dokunun.
-Şimdi “herkesten sil” özelliğini kullanmak için 2 günden fazla süreniz var.
-Gruplarda katılımcı sınırı 512’ye yükseltildi.
-Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB’a yükseltildi.
-Artık “benden sil” özelliğini kullanarak yaptığınız silme işlemlerini ilk birkaç saniye içinde geri alabiliyorsunuz.
Platformun sunduğu bu yeni özellikler sayesinde pek çok kişi daha iyi bir deneyim yaşayacak. Öte yandan 'benden sil' özelliğini kullanarak geri alma işlemi bir süredir kullanıcıların beklediği bir özellikti. Diğer bir yandan Avatar Profil Fotoğrafı adı verilen bir özellik üzerinde çalışılıyor.
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