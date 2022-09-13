WhatsApp'ın 'Mesaj Düzeltme' özelliği somutlaşmaya başladı
WhatsApp'ın bir süre önce ilk kez gördüğümüz mesaj düzenleme özelliği ile ilgili yeni bir ekran görüntüsü paylaşıldı.
Bundan bir süre önce WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıkmıştı. Uygulamanın masaüstü beta sürümünün kodlarında, WABetaInfo tarafından açığa çıkarılan özellik, WhatsApp'ta gönderilen mesajların düzenlenmesine imkan tanıyordu.
Bu özellik sayesinde WhatsApp deneyimi iyileştirilmiş olacaktı. Şimdiyse bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliğinden yeni bir ekran görüntüsü geldi.
Ekran görüntüleri her şeyi gözler önüne seriyor
Webtekno'nun haberine göre bakacak olursak WhatsApp geliştiricileri, bundan 5 yıl önce bu özellik için düğmeye basmıştı. Ancak o yıllarda hiçbir gelişme yaşanmamış, güncelleme rafa kaldırılmıştı. Şimdiyse bu durum değişecek gibi görünüyor. WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın metin düzenleme özelliği, Android, iOS ve masaüstü sürümde kullanılabilecek.
Önceki ekran görüntüsü, bir mesaja basılı tutan bir kullanıcının göreceği yeni bir "Edit" butonu olacağını gözler önüne sermişti. Yeni ekran görüntüsü ise bu butonla ilgili detay veriyor.
Paylaşılan görüntüye baktığımızda, butona basıldığında yeni bir metin bölümü açılacağını ve bu bölümün düzenleme işlemine imkan tanıyacağını ortaya koyuyor. Mesajlar, düzenlemeden sonra da yeniden gönderilecek. Ancak WhatsApp'ın metin düzenleme özelliğinde 'düzenleme geçmişi' gibi detayların bulunup bulunmayacağı şimdilik bilinmiyor.
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