WhatsApp'taki dolandırıcılığı önlemek amacıyla yeni özellikler geliyor

WhatsApp üzerinden kullanıcıları dolandırmak amacıyla pek çok yola başvuruluyor. Bunlar daha çok yatırım yapma ve kripto para odağında oluyor. Kişiler aldıkları mesajlara güvenip para yatırdıklarında aslında paralarını bu dolandırıcılara kaptırmış oluyor.

WHATSAPP'TAKİ DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Meta da konu hakkında WhatsApp üzerinden gelen şikayetleri göz önüne alarak yeni güvenlik odaklı özelliklerini duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 ayında yaklaşık 7 milyon sahte hesap tespit edildi ve kapatıldı. Sahte hesapların sayısının çok daha fazla olduğu göz önüne alındığında yeni güvenlik önlemleri gerekiyordu. Meta da WhatsApp için grup güvenlik ekranı, birebir sohbetlerde uyarı ve bildirimleri sessize alma gibi özellikleri duyurdu.

Grup güvenlik ekranında kişiler listenizde olmayan bir kişi sizi bir gruba eklediğinde sohbeti dahil olmadan önce grup bilgilerini içeren bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu grup eğer sizinle alakalı olmayan bir grupsa ve tanımadığınız insanları içeriyorsa gruptan çıkabiliyor ve kişileri engelleyebiliyorsunuz. Buna bağlı olarak alarak diğer bir özellikte tanımadığınız kişilerin sizi eklediği gruplardan gelen bildirimleri siz sohbeti görüntüleyip, kalmayı tercih edene kadar otomatik sessize alınıyor.

Bunun yanı sıra kişiler listesinde yer almayan biriyle konuştuğunuzda o kişiyle ilgili ek bilgiler gösteriliyor. Bu sayede sahte bir hesapla mı yoksa gerçekten güvenilir bir hesapla mı sohbet ediyorsunuz anlayabiliyorsunuz.