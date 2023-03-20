Whatsapp'da devrim: Bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:02

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:02

WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak edilmeye başladı. Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.