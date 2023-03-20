Whatsapp'da devrim: Bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi. Daha önce oluşturulan grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyle dikkat çeken WhatsApp, şimdi de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:02
Whatsapp'da devrim: Bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz
Abone Ol google-news

WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak edilmeye başladı.  Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.


whatsapp WhatsApp arama bağlantısı özelliği WhatsApp faydalı özellikler WhatsApp kullanıcıları Whatsapp yeni özellikler

En Çok Okunan Haberler