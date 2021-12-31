WhatsApp'ın gizli özelliği: Adınızı görünmez yapmak mümkün
WhatsApp'ın gizli özelliklerinden biri de kullanıcıların adlarını başkaları tarafından görünmez hale getirmektir. Bunu yapmak için çok basit bir yol vardır. İşte o gizli yol.
Teknolojioku'nun haberine göre, Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için çok sayıda özellik uyguluyor.
İşte bunlardan biri adınızı görünmez metinde tutmak. Kullanıcıların rahatlığını sağlamak için uygulamada çok fazla gizli özellik var, ancak birçoğu hala kullanılmıyor.
Bu sefer, adınızı WhatsApp'ta görünmez metinle değiştirmenize yardımcı olacak basit ve kolay bir yol anlatacağız. Uygulama kullanıcıların boş bir ad oluşturmasına izin vermese de, basit bir hileyle gizliliği korumak için adınızı gizleyebilir veya boş bırakabilirsiniz.
Artık yalnızca görünmez bir metin göndermekle kalmaz, aynı zamanda kimliğinizi korumak için adınızı görünmez metne de yerleştirebilirsiniz. İşte Adınızı WhatsApp'ta görünmez tutacak adımlar.
ADINIZI WHATSAPP'TA GÖRÜNMEZ YAPACAK ADIMLAR
Adım 1: İlk olarak, cep telefonunuzda ve PC'nizde Whatsapp'ı açın
Adım 2: Şimdi, bu iki sembolü kopyalayın: Semboller: ? ?
Adım 3: Ardından, Whatsapp'taki Ayarlar seçeneğine gidin.
Adım 4: Mevcut Whatsapp adınıza ve ardından kalem simgesine dokunun.
Adım 5: Şimdi ok sembolünü kaldırın, (? bunu silin sağdaki işaret kalacak) ve adınızı değiştirmek için Tamam'a dokunun.
Adım 6: Whatsapp'ta adınız boş kalacak.
Biri size bir WhatsApp grubuna eklerse size kişi olarak eklemediği sürece adınızı göremez. WhatsApp’ın güncellenmesi biraz zaman aldığı için güncellenmiş adınızı çok kısa bir süre sonra görebileceksiniz.
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