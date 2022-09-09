WhatsApp’tan kullanıcıların işine yarayacak yeni özellik yolda

09 Eylül 2022 Cuma, 17:54

WhatsApp uzun bir süredir farklı özellikleri geliştiriyor ve bazılarını bünyesine ekliyor. Yakın zaman önce ortaya çıkan ve gelmesi beklenen ‘mesajlarda tarih odaklı aramalar yapmak’ yolda olabilir. Zira tarih bazlı mesaj araması yapmak bir süredir pek çok kullanıcının beklediği özelliklerden biriydi.

Daha önce de yeni özellikler getireceği ortaya çıkmıştı

iOS tarafında beta sürecinde bazı kullanıcılara sunulan özellik, test aşamasında görünüyor. Söz konusu özellik sayesinde aramalar tarihler üzerinden filtrelenebilecek ve eğer bir mesaj aranıyorsa çok daha kolay bulunması sağlanmış olacak.

WhatsApp’ın daha önce de durum paylaşımlarının direkt sohbet bölümünde görünmesine imkan tanıyacak bir özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer özellik ise gruba dahil olacak kişilerin yönetici onayı almasını zorunlu kılacak bir sistemin getirilmesi üzerineydi.