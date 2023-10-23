WhatsApp'ta gönderilen mesajlar nasıl düzenlenir?
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni bir özellik eklendi. Bu özellik sayesinde artık kullanıcılar gönderdikleri mesajları daha sonradan düzenleyebiliyorlar. Peki WhatsApp'ta gönderilen mesajlar nasıl düzenlenir?
WhatsApp, yeni güncelleme ile gönderdikten sonra mesajları düzenleme yeteneği getiriyor. Bu özellik, iOS ve Android kullanıcılarına sunuluyor ve gönderilen mesajları düzenleme süresi, WhatsApp mesajlarınızı 15 dakika boyunca düzeltebilmenize olanak tanıyor. Bu süre, Apple'ın iMessage kullanıcılarına sunduğu gönderilen mesajları düzenleme süresi ile aynı. Peki WhatsApp'ta gönderilen mesajlar nasıl düzenlenir?
WHATSAPP'TA GÖNDERİLEN MESAJLAR NASIL DÜZENLENİR?
Kullanıcılar genellikle yazım hatalarını düzeltmek, daha iyi bağlam eklemek veya mesajlarını daha anlaşılır hale getirmek için bu özelliği kullanıyor. Ancak WhatsApp'ta, gönderdikten sonra mesajlarınızı dilediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Fakat, iMessage'ın aksine, değiştirilmiş mesajların önceki sürümlerini görüntüleme seçeneği sunulmuyor.
Bu özelliği kullanmak oldukça basit:
WhatsApp uygulamasını açın ve düzenlemek istediğiniz mesajı içeren sohbeti açın.
Mesajın üzerine basılı tutun.
Açılan menüden "Düzenle" seçeneğine dokunun.
Mesajın içeriğini gerektiğinde düzenleyin ve yeniden yazın, ardından değişikliklerinizi kaydetmek için mavi onay işaretine dokunun.
Düzenlediğiniz mesaj artık gönderildiğinde değiştirilmiş haliyle görünecektir. Ancak unutmayın ki sadece kendi gönderdiğiniz mesajları düzenleyebilirsiniz. Eğer WhatsApp'ta Düzenle seçeneğini görmüyorsanız, özelliğin size henüz sunulmamış olabileceği veya uygulamanızı en son sürüme güncellemeniz gerekebileceği unutmayın. Bu özellik, kullanıcıların iletişimlerini daha esnek ve düzenli hale getirerek WhatsApp deneyimini geliştiriyor.
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