WhatsApp'ın yolda olan özellikleri neler?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:28

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:28

WhatsApp güvenlik odağında yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Buna göre daha önce ortaya çıktığı kadarıyla iOS ve Android kullanıcıları için IP Koruma özelliği test ediliyor. Özellik aktif edildiği zaman sesli çağrılar tarafında yabancı kişilerin konumunuzu bulması engellenmiş oluyor.

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Bir diğer yandan sohbet içi arama özelliği devreye alınıyor. Özellikle kişiler seçtikleri tarihlerdeki görüşmeleri içinde aramalar yapabilecek. Bu özellik daha çok 'pratik bir deneyim' sunmak üzerine odaklanıyor.

Öte yandan daha önce uygulamanın mobil versiyonu için yeni arayüz tasarımı ortaya çıkmıştı. WhatsApp'ın ikonik yeşil rengi yerini sade ve modern bir tasarıma bırakcak.