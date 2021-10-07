WhatsApp'ta süreli mesajlara yeni seçenekler geliyor
Anlık sohbet uygulaması WhatsApp, 7 gün içinde silinebilen süreli mesaj özelliğine yeni seçenekler ekliyor.
WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği bir süre önce yayına alınmıştı. Kullanıcılar, süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebiliyor.
Bu özellik etkinleştirildiği zaman sohbette gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kayboluyor. Süreli mesajlar etkinleştirilmeden önce gönderilen veya alınan mesajlar bu seçimden etkilenmiyordu.
Haber Global'in aktardığına göre, WhatsApp 7 gün olan silme süresine yeni opsiyonlar eklemeye hazırlanıyor.
WABetaInfo'nun WhatsApp'ın beta 2.21.200.11 sürümünde keşfettiği değişikliğe göre süre seçeneği 3'e çıkıyor.
Buna göre kullanıcılar süreli mesaj gönderirken 24 saat, 7 gün ya da 90 gün seçeneklerinden birini tercih edebilecek.
Özellik henüz test aşamasında ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.
SÜRELİ MESAJ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?
Bireysel bir sohbette her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sohbetteki mesajlar yedi gün sonra kaybolur.
1- WhatsApp sohbetini açın.
2- Kişinin adına dokunun.
3- Süreli mesajlar’a dokunun.
4- Sorulursa DEVAM’a dokunun.
5- Açık’ı seçin.
SÜRELİ MESAJLAR NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?
Her iki kullanıcı da istediği zaman süreli mesajları devre dışı bırakabilir. Bu özellik devre dışı bırakıldığında, sohbette gönderilen mesajlar artık kaybolmaz.
1- WhatsApp sohbetini açın.
2- Kişinin adına dokunun.
3- Süreli mesajlar’a dokunun.
4- Sorulursa DEVAM’a dokunun.
5- Kapalı’yı seçin.
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