Whatsapp'ta yeni renk dönemi: Android'in ardından iOS'a da geliyor
WhatsApp, yeni özelliklerini Android’in ardından iPhone işletim sistemi iOS'ta da devreye sokacak.
WhatsApp, yeni renkleri ve tasarım değişikliğini Android’in ardından iOS’a da getiriyor.
WhatsApp pek çok yeniliği içinde barındırsa da her yeniliği Android ve iOS tarafına hemen vermiyor.
WhatsApp, beta kullanıcıları için sunduğu özelliklere yenisini ekliyor. Popüler platform, yıllarca mesajlaşma balonları için açık yeşil tonunu kullanıyordu.
Bunu daha pastel bir yeşil ile değiştiren WhatsApp, önce Android kullanıcıları için sunuldu.
YENİ ÖZELLİK iOS'A DA GELİYOR
iOS için de gelecek bu yeni değişiklik, karanlık modda uygulamayı kullananlarda daha farklı. Koyu renkli mesajlaşma balonları çok daha koyu bir yeşil renge bürünüyor.
Değişikliğin bir sonraki güncelleme ile kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.
Sohbet balonlarında ise köşeler daha yuvarlak hale geldi.
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