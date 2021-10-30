WhatsApp'tan kullanıcılara uyarı: Son 2 gün!
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda desteğini keseceğini açıkladı.
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre Kasım ayından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden faydalanamayacak.
Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme gerçekleşmeden önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti.
Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve bir Phone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.
iPhone 4S'te uygulama kullanılamayacak.
-HaberGlobal
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