WhatsApp'tan yeni özellik: Instagram'a benzeyecek
Yakında kullanıma sunulması planlanan 'topluluklar' altyapısıyla birlikte WhatsApp'a bir dizi yeni özellik eklenecek. Bazı özelliklerin Instagram'la paralellik göstermesi öngörülüyor.
Dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan WhatsApp'a bir dizi yenilik geldi. NTV'nin WABetaInfo'dan derlediği habere göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.
WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.
Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.
WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı 'topluluklar' altyapısını görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.
EMOJİ İLE CEVAP
Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün olacak. Yakında kullanıma sunulacak olan 'topluluklar' altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.
Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.
100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.
Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.
Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz.
"MASAÜSTÜ VERSİYONDA DA FAFALİYETE GEÇECEK"
WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.
Kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.
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