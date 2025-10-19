Windows 11 25H2 güncellemesi tüm kullanıcılara sunuldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.10.2025 19:03:00
Microsoft, Windows 11 25H2 sürümün tüm uygun cihazlar için indirilebilir olduğunu açıkladı.

Microsoft, Windows 11 25H2 güncellemesini 30 Eylül'de yayınlamıştı ancak her kullanıcıya ulaşmamıştı. Daha fazla kullanıcıya ulaşması için planlanan tarih ise 14 Ekim'di ancak güncellemenin tüm uygun bilgisayarlara ulaşması 16 Ekim'e ertelendi. 

Microsoft’un yaptığı açıklayamaya göreyse Windows 11 25H2 sürümü diğer adıyla Windows 11 2025 güncellemesi, 19 Ekim'den itibaren desteklenen cihazlara ulaşacak. 

Kullanıcıların en son sürümü yükleyebilmesi için “En son güncelleştirmeleri kullanılabilir oldukları anda al" ayarını açmış olmalarını gerekiyor. Microsoft, Pro ve Home sürümlerini kullananların güncellemeyi otomatik alacağını aktardı.

