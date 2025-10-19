WhatsApp'a yeni düzenleme ve özellik geliyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
WhatsApp'ta artan spam mesajlar sorununa çözüm geliyor aynı zamanda gruplar için gelişmiş bahset özelliği test ediliyor.

WhatsApp için yeni test edilen grup özelliği, uygulamanın Android 2.25.30.12 beta sürümünde görüldü. 'Mention All' olarak adlandırılan bahset özelliğinin gelişmiş sürümü burada görüldü.

Bu özellik temelde bir grubun tüm üyelerini tek bir etiketle bilgilendirmeyi sağlıyor. Bu da kullanıcıların gönderilen mesajları kaçırmasının önüne geçiyor. Burada gruptaki herkesi etiketlemek için @all yani @tümü adı verilen bir etiket kullanılacak.

Etiketlemeyi 32'den fazla katılımcısı olan daha kalabalık WP gruplarında, grup yöneticilerinin kullanmasına izin verilecek.

Image

WhatsApp'taki spam mesajlar sorununa ise aylık limit ile çözüm getiriliyor. Buna göre kullanıcılara yanıt vermeyen kişilere gönderebilecekleri mesajların artık bir limiti olacak. WhatsApp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Kullanıcıların ya da işletmelerin başkalarına attığı tüm mesajlar, eğer yanıt alamazlarsa, aylık mesaj sınırına dahil olacak. Mesela bir konferansta biriyle tanıştınız ve ona üç mesaj gönderdiniz diyelim, ama o kişi hiç cevap vermedi. İşte bu üç mesaj, aylık limitinizden sayılacak.

Bu sistemin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.

