Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:34

Bilgisayarınızı satmayı düşünüyorsanız veya sorunlar nedeniyle sisteminizi sıfırlamak istiyorsanız, Windows 11 işletim sisteminde bulunan "Fabrika Ayarlarına Sıfırlama" seçeneği size yardımcı olabilir. Peki Windows 11 fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır?

WINDOWS 11 FABRIKA AYARLARINA NASIL SIFIRLANIR?



Adım 1: İlk olarak, ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan Windows simgesine tıklayın. Ardından, "Ayarlar" simgesini seçin. Alternatif olarak, klavyenizdeki "Win + I" kısayol tuşlarına aynı anda basarak "Ayarlar" uygulamasını açabilirsiniz.

Adım 2: Ayarlar uygulaması açıldığında, sol taraftan "Sistem" bölümünü seçtiğinizden emin olun. Sağ taraftan "Kurtarma" seçeneğini tıklayın.

Adım 3: "Bu Bilgisayarı Sıfırla" seçeneğinin yanındaki "Bilgisayarı Sıfırla" butonuna tıklayın.

Adım 4: Bir mavi ekran görünecektir ve size iki seçenek sunacaktır. "Dosyalarımı Sakla" seçeneği, uygulamaları ve ayarları kaldırırken kişisel dosyalarınızı korur. İkinci seçenek olan "Her Şeyi Kaldır" ise bilgisayarınızı tamamen sıfırlar.

Adım 5: "Windows'u Nasıl Yeniden Yüklemek İstersiniz?" sorusuyla karşılaşacaksınız. Burada yine iki seçenek bulunur ve sizin için uygun olanı seçebilirsiniz. Ardından, ekrandaki talimatları takip ederek sıfırlama işlemine devam edin.

Bilgisayarınızın fabrika ayarlarına sıfırlanması işlemi oldukça basittir ve bu adımları izleyerek, bilgisayarınızı istediğiniz duruma getirebilirsiniz. Bu işlem, bilgisayarınızı sıfırlamanın yanı sıra, satmadan veya sorunları gidermeden önce önemli verilerinizi yedeklemeniz gerektiğini unutmamanız önemlidir.