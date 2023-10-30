Windows 11'de Windows sürümü nasıl kontrol edilir?
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'in birçok sürümü bulunuyor. Bazı sorunları çözmek için bu sürümleri öğrenmeniz gerekiyor. Peki Windows 11'de Windows sürümü nasıl kontrol edilir?
Windows kullanıyorsanız, işletim sisteminizin hangi sürümünü kullandığınızı kontrol etmek oldukça basit bir işlemdir. Windows 11'de bu işlemi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Peki Windows 11'de Windows sürümü nasıl kontrol edilir?
WINDOWS 11'DE WINDOWS SÜRÜMÜ NASIL KONTROL EDİLİR?
Görev çubuğundaki Windows simgesine tıklayın ve Ayarlar dişlisini seçin. (Ayarlar uygulamasını açmak için ayrıca Win + I kısayol tuşlarına da basabilirsiniz.)
Ayarlar uygulaması açıldığında, otomatik olarak Sistem ayarlarına yönlendirileceksiniz. Sistem ayarları bölümünde aşağı kaydırın ve sağ tarafta "Hakkında" seçeneğine tıklayın.
"Hakkında" bölümünde, Windows Özellikleri altında çalıştırdığınız Windows sürümünü göreceksiniz.
Bu basit adımları takip ederek Windows 11'de hangi sürümü kullandığınızı hızlıca kontrol edebilirsiniz. Eğer başka Windows sürümü kullanıyorsanız, bu adımlar benzer şekilde uygulanabilir.
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