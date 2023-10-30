Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?
Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kayıtlı olan Wi-Fi şifrelerinin nasıl öğrenileceği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?
Windows 11 bilgisayarınızda Wi-Fi şifresini kontrol etmek istiyorsanız, bu işlem oldukça basittir ve mevcut bağlantının şifresini veya daha önce bağlandığınız diğer ağların şifrelerini görüntülemeniz mümkün. Peki Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?
WINDOWS 11 BİLGİSAYARLARDA WI-FI ŞİFRELERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Mevcut Wi-Fi Bağlantısının Şifresini Görüntüleme:
Win + I kısayol tuşlarına basarak Windows Ayarları uygulamasını açın.
Sol taraftan "Ağ ve İnternet"i seçin.
Ağ ayarları bölümüne geldiğinizde, sağ tarafta "Gelişmiş ağ ayarları" seçeneğini tıklayın.
İlgili ayarlar bölümünde "Diğer ağ bağdaştırıcı seçenekleri"ne tıklayın.
Wi-Fi bağlantınıza sağ tıklayın ve "Durum"u seçin.
"Kablosuz Özellikleri" seçeneğini tıklayın.
"Güvenlik" sekmesini seçin.
"Karakterleri göster" kutusunu işaretleyin. Şifreniz şimdi görüntülenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'