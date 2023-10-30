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Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?

Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kayıtlı olan Wi-Fi şifrelerinin nasıl öğrenileceği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:20
Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?
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Windows 11 bilgisayarınızda Wi-Fi şifresini kontrol etmek istiyorsanız, bu işlem oldukça basittir ve mevcut bağlantının şifresini veya daha önce bağlandığınız diğer ağların şifrelerini görüntülemeniz mümkün. Peki Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir? 

WINDOWS 11 BİLGİSAYARLARDA WI-FI ŞİFRELERİ NASIL ÖĞRENİLİR? 

Mevcut Wi-Fi Bağlantısının Şifresini Görüntüleme:

  1. Win + I kısayol tuşlarına basarak Windows Ayarları uygulamasını açın.

  2. Sol taraftan "Ağ ve İnternet"i seçin.

  3. Ağ ayarları bölümüne geldiğinizde, sağ tarafta "Gelişmiş ağ ayarları" seçeneğini tıklayın.

  4. İlgili ayarlar bölümünde "Diğer ağ bağdaştırıcı seçenekleri"ne tıklayın.

  5. Wi-Fi bağlantınıza sağ tıklayın ve "Durum"u seçin.

  6. "Kablosuz Özellikleri" seçeneğini tıklayın.

  7. "Güvenlik" sekmesini seçin.

  8. "Karakterleri göster" kutusunu işaretleyin. Şifreniz şimdi görüntülenecektir.


Windows 11 Wİ-Fİ şifre

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