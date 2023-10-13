Windows 11'de Copilot nasıl devre dışı bırakılır? Windows 11'de Copilot nasıl etkinleştirilir?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:29

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:29

Windows 11'de Copilot, Cortana'nın yerini alan ve farklı yetenekler sunan yeni bir dijital asistandır. Copilot, çeşitli görevleri hızlandırabilir, size daha fazla üretkenlik sağlayabilir ve zaman kazandırabilir. Özellikle soruları yanıtlayabilir, web sitesi içeriğini özetleyebilir, görüntüler oluşturabilir ve hatta sistem ayarlarını değiştirebilir.

İşte Copilot'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yapmanız gerekenler:

Copilot'u Etkinleştirmek:

Ayarlar'ı Açın: Başlat menüsünden "Ayarlar" uygulamasını açın. Kişiselleştirme'ye Gidin: Ayarlar penceresinde "Kişiselleştirme" seçeneğine tıklayın. Görev Çubuğu Ayarlarına Ulaşın: Sol taraftaki menüden "Görev Çubuğu" seçeneğini bulun ve tıklayın. Copilot'u Etkinleştirin: "Görev Çubuğu Öğeleri" başlığı altında, "Copilot (önizleme)" seçeneğinin yanındaki anahtarı açın.

Bu adımları tamamladığınızda, Görev Çubuğu'nda Copilot düğmesi görünecektir ve bu yeni dijital asistanı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Copilot'u Devre Dışı Bırakmak:

Ayarlar'a Gidin: Yine başlat menüsünden "Ayarlar" uygulamasını açın. Kişiselleştirme'yi Seçin: Ayarlar penceresinde "Kişiselleştirme" seçeneğini tıklayın. Görev Çubuğu Ayarlarına Erişin: Sol menüden "Görev Çubuğu" seçeneğine gidin. Copilot'u Devre Dışı Bırakın: "Görev Çubuğu Öğeleri" altında, "Copilot (önizleme)" seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatın.

Artık Copilot düğmesi Görev Çubuğu'nda görüntülenmeyecektir. Ancak unutmayın ki Copilot'u hızlıca çağırmak için "Windows tuşu + C" klavye kısayolunu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sonuç olarak, Windows 11 kullanıcıları, Copilot'u ihtiyacına göre etkinleştirip devre dışı bırakabilirler. Bu yeni dijital asistan, Windows işletim sistemi deneyiminizi özelleştirmenize ve daha verimli hale getirmenize yardımcı olabilir.