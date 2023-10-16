Windows 11'de ekran kartı özelliklerine nasıl bakılır?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:03

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:03

Windows 11'de grafik kartınızın markasını, modelini ve diğer bilgileri öğrenmek istiyorsanız, aşağıda beş yöntem bulunmaktadır. Grafik kartı bilgileri, bilgisayarınızın performansını anlamak ve güncellemeleri yönetmek için önemlidir.

Ayarlar Kullanarak Grafik Kartı Bilgilerini Kontrol Edin:

Ayarlar'ı açın.

"Sistem" sekmesine tıklayın.

Sağ taraftaki "Ekran" sayfasına gidin.

"İlgili ayarlar" bölümünün altında, "Gelişmiş ekran ayarı"na tıklayın.

"Ekran bilgileri" bölümünde, grafik kartının üretici ve modelini bulabilirsiniz.

Aygıt Yöneticisi Kullanarak Grafik Kartı Bilgilerini Kontrol Edin:

Başlat düğmesine tıklayın.

"Aygıt Yöneticisi"ni arayın ve açın.

"Ekran bağdaştırıcıları" kategorisine tıklayarak grafik kartınızın üretici ve modelini bulabilirsiniz.

Sistem Bilgisi Kullanarak Grafik Kartı Bilgilerini Kontrol Edin:

Başlat düğmesine tıklayın.

"Sistem Bilgisi"ni arayın ve açın.

Sol tarafta "Bileşenler" bölümünü açın ve "Ekran" seçeneğine tıklayın.

"Bağdaştırıcı Açıklaması" alanı altında grafik kartınızın ayrıntılarını görebilirsiniz.

Görev Yöneticisi Kullanarak Grafik Kartı Bilgilerini Kontrol Edin:

Başlat düğmesine tıklayın.

"Görev Yöneticisi"ni arayın ve açın.

"Performans" sekmesine tıklayın.

"GPU" sekmesi altında, grafik kartınızın üretici ve modelini bulabilirsiniz.

DirectX Tanı Aracı Kullanarak Grafik Kartı Bilgilerini Kontrol Edin:

Başlat düğmesine tıklayın.

"dxdiag" için arama yapın ve uygulamayı açın.

"Ekran" sekmesine giderek grafik kartının üretici ve işlemci türünü bulabilirsiniz.

Ayrıca, grafik kartınızın özelliklerini kontrol etmek ve ayarlarını yönetmek için grafik kartı üreticinizin kontrol panelini kullanabilirsiniz. NVIDIA, AMD ve Intel gibi üreticilere özgü kontrol panelleri bulunmaktadır.

Grafik kartı ayrıntılarını bilmek, oyun performansını optimize etmek, sürücü güncellemelerini takip etmek ve sorun giderme işlemleri için önemlidir.