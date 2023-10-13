Windows 11'de bilgisayarın sıcaklığı programsız nasıl kontrol edilir?

Bilgisayarınız çok ısınıyorsa performansı da düşecektir. Bu yüzden bilgisayarın donanımlarının sıcaklığını kontrol etmek önemli oluyor. Peki Windows 11'de programsız bilgisayarın sıcaklığı nasıl kontrol edilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:53
Windows 11'de bilgisayarın sıcaklığı programsız nasıl kontrol edilir?
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Windows 11 kullanıcıları için CPU sıcaklıklarını izlemek, performans sorunlarını ve aşırı ısınma nedeniyle oluşabilecek donmaları düzeltmenize olanak sağlayabilir. Ancak, Windows'ta bu verilere kolayca erişmek varsayılan olarak pek mümkün değildir. Bu nedenle, CPU sıcaklıklarınızı gözlemlemek ve sorunları teşhis etmek için ücretsiz ve basit yöntemlere ihtiyacınız olabilir.

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BIOS ile CPU Sıcaklığı Kontrolü:

CPU sıcaklığını kontrol etmenin bir yolu da BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) kullanmaktır. BIOS, işlemci sıcaklığını görmek için kullanabileceğiniz bir kaynaktır. Windows 11'de BIOS ile sıcaklığı kontrol etmek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  • BIOS'a girmek için uygun tuşa (genellikle F2, F10, ESC veya Delete) basın.
  • BIOS ekranında, CPU sıcaklığını görüntüleyebileceğiniz bir bölümü arayın.

Bu yöntem, Windows'un önyükleme işlemi sırasında işlemci sıcaklığını izlemenize olanak tanır ve böylece sorununuzu daha derinlemesine teşhis etmenize yardımcı olabilir.

Bu yöntemlerle CPU sıcaklıklarınızı izlemek, bilgisayarınızın sağlığını ve performansını korumak için önemlidir. Eğer CPU sıcaklıkları yüksekse, bu aşırı ısınma sorunlarına işaret edebilir ve bu tür sorunları erken teşhis ederek daha ciddi sorunları önleyebilirsiniz.


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