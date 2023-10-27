Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:50

Bilgisayar kullanıcıları için hızlı ve hassas bir fare hızı, daha iyi bir bilgisayar deneyimi yaşamanın anahtarıdır. Bu fare hızlarını Windows 11 işletim sisteminde ayarlamak oldukça basit bir işlemdir ve iki farklı yöntemle yapılabilir. Peki Windows 11'de fare hızı nasıl değiştirilir?

WINDOWS 11'DE FARE HIZI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Yöntem 1: Ayarlar Uygulaması ile Fare Hızını Ayarlama

Ayarlar uygulamasını açmak için Windows + I kısayol tuşlarını kullanın. Sol tarafta bulunan menüden "Bluetooth ve Cihazlar" seçeneğine tıklayın. Sol tarafta aşağı doğru kaydırarak "Fare" seçeneğini bulun ve tıklayın. Fare işaretçisi hızını ayarlamak için kullanabileceğiniz bir kaydırıcı göreceksiniz. Bu kaydırıcıyı sürükleyerek fare hızını artırabilir (20'ye kadar) veya azaltabilir (1'e kadar)siniz.

Yöntem 2: Kontrol Paneli ile Fare Hızını Ayarlama

Arama simgesine tıklayın ve "Fare Hızı" kelimesini yazın. Ardından "Aç" düğmesine tıklayın. Küçük bir pencere açılacak ve fare hızını ayarlamanıza olanak tanıyan bir kaydırıcı gösterecektir. Kaydırıcıyı sürükleyerek fare hızını tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Bu basit yöntemler, fare hızınızı ve fare duyarlılığınızı ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer daha fazla ipucu veya hile arıyorsanız, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. İyi bir fare hızı, bilgisayar deneyiminizi önemli ölçüde geliştirebilir.