Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11, sunduğu özelleştirme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Fare imlecinin rengini değiştirmek, bu özelleştirmelerden sadece biri. Peki Windows 11'de fare imleci rengi nasıl değiştirilir?

Ayarlar'a Erişim: İlk adım olarak görev çubuğundaki Windows simgesine tıklayın ve ardından "Ayarlar" simgesine tıklayın. Ayrıca, klavye kısayolu olarak "Win + I" kombinasyonunu kullanarak da Ayarlar uygulamasını açabilirsiniz.

Erişilebilirlik Ayarlarına Gidin: Ayarlar uygulaması açıldığında, sol bölmeden "Erişilebilirlik" seçeneğine tıklayın.

Fare İşaretçisi ve Dokunma: Sağ taraftaki menüden "Fare İşaretçisi ve Dokunma" seçeneğine tıklayın.

Fare İşaretçisi Stilini Düzenleyin: "Fare İşaretçisi Stili" menüsünde, "Özel" seçeneğine tıklayın.

Rengi Seçin: "Özel" seçeneğine tıkladığınızda, fare imleci rengi otomatik olarak değişecektir. Eğer bu rengi beğenmezseniz, sağlanan renkler arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla seçenek için "Başka bir renk seçin" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Renk Seçme: "Başka bir renk seçin" seçeneğine tıkladığınızda, bir renk paleti görüntülenecektir. Buradan istediğiniz rengi seçin. Fare imlecinin rengini görsel olarak görmek için dairesel bir örnek kullanarak rengi ayarlayabilirsiniz. Memnun kaldığınızda, "Bitti" seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayın.