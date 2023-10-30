Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:31

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:31

Windows 11, varsayılan olarak bilgisayarınızın saat dilimini otomatik olarak ayarlar. Ancak, bazen otomatik ayarlama işe yaramayabilir veya farklı bir saat dilimini kullanmak isteyebilirsiniz. Peki Windows 11'de saat dilimi nasıl değiştirilir?

WINDOWS 11'DE SAAT DİLİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Adım 1: İlk olarak, ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan Windows simgesine tıklayın veya klavyenizdeki Win + I kısayol tuşlarına aynı anda basarak "Ayarlar" uygulamasını açın.

Adım 2: Ayarlar uygulaması açıldığında, soldaki menüden "Saat ve Dil" seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Ardından, "Tarih ve Saat" seçeneğine tıklayın.

Adım 4: Burada, "Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğinin yanındaki geçiş anahtarını "Kapalı" konumuna getirin. Bu işlem, otomatik saat ayarını devre dışı bırakacaktır.

Adım 5: Geçiş anahtarı kapalı hale geldiğinde, "Saat Dilimi" seçeneğinin yanındaki açılır menüyü tıklayın.

Adım 6: Açılan menüden istediğiniz saat dilimini seçin. Windows, seçtiğiniz saat dilimine göre saatinizi ayarlayacaktır.

Adım 7: İşlem tamamlandığında, Ayarlar uygulamasını kapatın.

Değişiklikleri geri almak isterseniz, aynı adımları izleyin ve 4. adımda "Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğini tekrar "Açık" konumuna getirin.

Saat dilimi değiştirme işlemi bu kadar basit. Artık bilgisayarınızın saat dilimini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. İhtiyacınıza ve bulunduğunuz coğrafi konuma göre farklı saat dilimlerine kolayca geçiş yapabilirsiniz.